Günde 2 paketten fazla sigara içiyorsanız dikkat!

Yayınlanma: 10.11.2023 - 14:23

Güncelleme: 10.11.2023 - 14:23

“Günde 2 paketten fazla sigara içen her 7 kişiden biri akciğer kanseri nedeniyle hayatını kaybetmektedir. Ancak çok önemli bir nokta vardır ki; sigara bırakıldığında risk azalmaktadır, etkileri zamanla kaybolmaktadır. Yani sigaraya başlamamak en iyi kanserden korunma yöntemi olsa da bırakmak da kanser riskini azaltmaya yardımcı olur.” diyen Göğüs Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Adnan Sayar, Akciğer kanserinden korunmanın yedi yolunun altını çizdi.

1. AKCİĞER KANSERİNDE SEBEP ÖNEMLİ

Nedeni önemli bir konu. Bunun için öncelikle akciğer kanserinin neye bağlı geliştiğine bakmalıyız. Akciğer kanserinin en önemli tetikleyicisi sigara ve tütün mamulleridir. Sigara içenlerde içmeyenlere göre akciğer kanseri gelişme riski 10 kattan fazladır.

2. PASİF SİGARA DUMANINDAN KAÇININ

Sigara içmeyenlerde en sık neden; pasif sigara dumanı maruziyeti ve radon gazıdır.

3. PASİF İÇİCİLER DE RİSK ALTINDA

Tütün mamülleri hem içicileri hem de pasif olarak dumana maruz kalanları risk altına sokar.

4. SİGARASIZ YAŞAM ÖNCELİK OLMALI

Çocukluk döneminden itibaren bireyleri sigara dumanından korumak, hiç başlamamasını sağlamak akciğer kanserinden korumaya yardımcı olacaktır.

5. SİGARANIN ETKISI DOZU ILE ILIŞKILI

Sigaraya başlama yaşı ne kadar erken, içme süresi ne kadar uzun, miktarı ne kadar fazlaysa kanser gelişme riski o kadar yüksektir. Sigaranın etkisi dozu ile ilişkilidir. Günde 2 paketten fazla sigara içen her 7 kişiden biri akciğer kanseri nedeniyle hayatını kaybetmektedir. Ancak çok önemli bir nokta vardır ki; sigara bırakıldığında risk azalmaktadır, etkileri zamanla kaybolmaktadır. Yani sigaraya başlamamak en iyi kanserden korunma yöntemi olsa da bırakmak da kanser riskini azaltmaya yardımcı olur.

6. ORTAMIN HAVALANDIRILMASI ÖNEMLI

Akciğer kanserine yol açan bir diğer madde ise radon gazıdır. Bazı bölgelerde doğal ortamdan, toprak ve kayalardan ortama salınıp, havalandırması iyi olmayan mekanlarda, madenlerde birikebilir. Özellikle zemin ve bodrum katlarda yer alan mekanlarda, zeminlerdeki çatlakların kontrolü ve kapatılması, ortamın düzenli olarak iyi havalandırılması içeride radon birikimini önleyerek riski azaltmaya yardımcı olur.

7. DÜZENLİ MUAYENE YAPTIRIN

Akciğer kanserinde genetik yatkınlık söz konusudur. Aile bireylerinden birinde (anne, baba, kardeş) akciğer kanseri varsa risk artmıştır. Bu durumda ek olarak düzenli olarak göğüs hastalıkları muayenesi olmak gelişebilecek kanserin erken yakalanmasını ve tedavisini sağlayacaktır.



