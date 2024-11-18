Gündemden düşmüyorlar... Wanda Nara, Mauro Icardi'den servetinin yarısını istedi
Wanda Nara'nın, boşanma davası sürecinde Mauro Icardi'nin 77 milyon Euroluk servetinin yarısı olan 38.5 milyon Euroyu nafaka olarak talep ettiği iddia edildi. Icardi'nin ise çocuklarıyla birlikte İstanbul'a dönmeyi planladığı belirtiliyor.
Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi ve eşi Wanda Nara'nın özel hayatı, Türkiye'nin yanı sıra Arjantin'de de geniş yankı uyandırmaya devam ediyor.
Geçtiğimiz dönemde Icardi'yi birkaç kez aldatan Wanda Nara, son olarak rapçi L-Gante ile sarmaş dolaş görüntülerinin ardından yeni bir aşka yelken açtığını duyurdu. Bu gelişme, Icardi'nin boşanma kararı almasına ve çocuklarıyla birlikte İstanbul'a dönme planları yapmasına yol açtı.
Boşanma süreciyle ilgili olarak, Wanda ve Icardi'nin sahip oldukları mal varlıklarının yaklaşık 77 milyon Euro civarında olduğu tahmin ediliyor. Arjantin basınına göre, Wanda Nara, boşanma sonrası Icardi'nin servetinin yarısı olan 38.5 milyon Euroyu talep ediyor.
BOŞANMA SÜRECİ VE TALEPLER
Wanda Nara, boşanma davası sırasında, Icardi'den çocukların velayetini, İtalya ve Arjantin'deki iki ayrı evi, birkaç taşınmazı da talep ediyor.
Çiftin ayrıca Paris'te de bir evi bulunuyor ve bu evin değeri 10 milyon Euroyu buluyor. Arjantin basını, boşanma sürecinin bu hafta gerçekleşmesini bekliyor.
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