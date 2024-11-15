Icardi'den flaş Wanda Nara açıklaması: 'Kişisel amaçları doğrultusunda...'

Yayınlanma: 15.11.2024 - 15:09

Güncelleme: 15.11.2024 - 15:09

Galatasaray - Tottenham maçında sakatlanarak sezonu kapatan Mauro Icardi ilerleyen günlerde Arjantin'e gitmişti. Burada Wanda Nara ile sorunlar yaşadığı ileri sürülen Icardi'den konuyla iligli açıklama geldiği iddia edildi.

Arjantinli program sunucusu Matias Vazquez, Mauro Icardi'nin çevresine çok yakın bir kişiyle görüştüğünü ve yıldız futbolcunun Wanda Nara'ya karşı öfkeli olduğunu belirtti.

'WANDA NARA ABARTIYOR'

Mauro Icardi'nin sözlerine de yer veren ünlü sunucu, Arjantinli futbolcunun şu ifadeleri kullandığını öne sürdü:

"Wanda Nara abartıyor. Ona şiddet uygulamadım. Orası evim ve haklarım var. Her şeyi medyaya taşıyor ve kişisel amaçları doğrultusunda çarpıtıyor. Ayrıca mesajımı tüm dünyaya ifşa ederek beni aptal yerine koydu ve bu psikolojik şiddettir."