Gündüz kuşağı yine gündem oldu... Müge Anlı'nın programında 'çoklu ilişki' itirafı

11 Kasım 2022 Cuma, 16:15

ATV'de izleyicilerle buluşan "Müge Anlı ile Tatlı Sert" programında ayrıntılarıyla herkesi şaşırtan Selim Yalçınkaya cinayetinde yeni bir gelişme yaşandı. Selim Yalçınkaya ile ilgili eski eşi dikkat çeken bir itirafta bulundu.

MESAJLAR İFŞA OLDU

Daha önceki programlarda eşiyle arasında geçen mesajlaşmalar ortaya çıkan Derya Yalçınkaya, mesajlara açıklık getirmek istediğini söyledi.

Yalçınkaya, "Söyleyemedim ama artık benim üstüme yönelen bir şey var. Selim'in bana bu mesajları ayrıntısıyla yazdırmasının amacı kendisini tatmin etmesi aslında" dedi.

ÜÇLÜ İLİŞKİ İTİRAFI

Derya Yalçınkaya'nın, eşinin "çoklu ilişki" itirafını yanında oturan kadın yüzünü kapatarak izledi. Sözlerine devam eden Derya, "Benim bu mesajları atmamın nedeni, kendisi bana sürekli baskı yapıp, artık bunu normal bir şeye getirmişti kendini tatmin etmek için" şeklinde konuştu.

NE OLMUŞTU?

Programda Derya Yalçınkaya'nın eski eşine attığı "ihanet yazışmalarını" gösteren sunucu Müge Anlı, "Sen eşin ilk öldüğünde verdiğin ifadede kabul etmemişsin Erdoğan'la birlikteliğini. Ben senin 2 katın yaşındayım. Ben hiç kimseyle böyle konuşamam, ne eşimle konuşabilirim, ne bir kız arkadaşımla konuşabilirim. Hele ki eşime bu kadar böyle yaşadığım ilişkinin ayrıntılarını anlatmak... Kızım siz ne yiyorsunuz, ne içiyorsunuz?" demişti.