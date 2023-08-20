Güneş kremi deyip geçmeyin, doğru kullanım önemli!

Yayınlanma: 20.08.2023 - 07:00

Güncelleme: 20.08.2023 - 07:00

Deri ve Zührevi Hastalıklar Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Zeynep Karaca Ural, güneş kremi seçimi ve doğru kullanımının çok önemli olduğunu söyledi.

GÜNEŞ KREMİ SEÇERKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

SPF değerinin güneş yanığından ve UV'ye bağlı diğer cilt hasarlarından koruma derecesini gösteren bir değer olduğunu vurgulayan Ural, şunları kaydetti:

“Kullanacağınız güneş kreminin SPF değeri en az 30 olmalıdır. Sadece UVB değil aynı zamanda UVA'ya karşı da etkili olmalıdır (PPA; PPD ve SPF+ şeklinde yazılır.) Suya dayanıklı olmalıdır. Yağlı ciltler için hafif ve mat, losyon formunda; kuru ciltler için ise daha yoğun nemlendirme sağlayacak özellikle olmalıdır. Cildin hassas, akneli, lekeli gibi olmasına göre kişinin özel durumuna uygun olmalıdır. Son kullanma tarihi geçmemiş olmalıdır. 6 aydan büyük çocuklarda, bebeklerde, emzirenlerde, güneş kremine karşı alerjik reaksiyon geliştiren kişilerde mineral filtre içeriklerine sahip olmalıdır (6 aydan küçük bebeklerde güneş kremi önerilmez, onun yerine diğer güneşten korunma yöntemleri tercih edilmelidir.”

"VÜCUT İÇİN 30 ML KORUYUCU YETER"

Dr. Öğretim Üyesi Zeynep Karaca Ural, güneş kreminde doğru uygulamanın çok önemli olduğunu vurguladığı ve Erzurum İI Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Bülteni’nin Haziran sayısında yayımlanan yazısında şöyle devam etti:

“Genellikle gerekli miktarın çeyreği/yarısı kullanılıyor. Oysa gerekli miktarın yarısı uygulandığında SPF değerinin üçte biri kadar korunma sağlanmış olur. Yeterli miktar için kabaca parmak kuralını uygulayabilirsiniz. Bu kurala göre tüm vücut 11 bölgeye ayrılıp her bölgeye 1-2 parmak güneş koruyucu uygulanması önerilmektedir. Yani baş ve boynunuz için 2 parmak güneş koruyucu yeterli gelecektir. Bu uygulama ile kabaca tüm vücut için tek seferde 30 mI güneş koruyucu kullanımı gerekmektedir. Güneş kremini güneşe çıkmadan 15-30 dakika önce uygulanmalı, uygulama sonrası giyinmeden 10-20 dakika beklemelisiniz. Kreminizi 2-3 saatte bir ve her su temasından sonra tekrar sürmelisiniz."

