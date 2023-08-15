Güneş kremi kullanmayanlara kötü haber: Kontrol altına alınmazsa döküntüler 2-3 ay sürebilir

Yayınlanma: 15.08.2023 - 16:34

Güncelleme: 15.08.2023 - 16:54

Güneş alerjisi, uzun süre güneş ışığına maruz kalmayan cildimizin yaz mevsiminin gelmesiyle güneşe alerjik reaksiyon göstermesidir. Uzmanlar güneş alerjisine karşı korunma yöntemlerini açıkladı.

Polimorf hafif dermatoz, güneş alerjisinde en sık görülen tiptir. Bu hastalıkta etken UV ışınına karşı aşırı duyarlılıktır. Baharın son günlerinde, tatil sezonu başlamadan önce, kısa kollu ve açık yakalı kıyafetler giymeye başladığımızda, güneşe maruz kalmayan vücut bölgelerinin ilk temasından 3-4 gün sonra döküntü ortaya çıkar.

Genellikle kolların alt kısımlarında, boyunda, dekoltede, bacakların diz altlarında ve ayakların üst yüzlerinde şiddetli kaşıntı, kızarıklık ve şişlik şeklinde döküntüler oluşur. Kontrol altına alınmazsa bu döküntüler 2-3 ay boyunca devam eder ve yaz sonunda kaybolur.

4-6 SAAT SONRA OLUŞAN REAKSİYONLAR GEÇİCİDİR

Güneşe maruz kaldıktan 4-6 saat sonra ortaya çıkan reaksiyonlar genellikle geçicidir. Tekrarlama eğilimi göstermezler. Kaşıntı giderici önlemler yeterlidir. 24-48 saat içinde ortaya çıkan alerjilerin vücudun ön adaptasyonundan kaynaklandığı düşünülmektedir. Bunlar tekrarlama eğiliminde olduğundan, tetikleyici faktör bulunmalı ve önlenmelidir.

GÜNEŞ KREMİ KULLANIN

Güneş alerjisi her yıl aynı zamanda tekrarlama eğilimindedir. Tedavisinde güneş kremleri, kaşıntı önleyici losyonlar ve antihistaminikler kullanılıyor. Daha önce bu alerjiyi yaşamış olanların şikayetleri başlamadan mevsiminde doktora başvurmaları ve bu dönemi daha rahat geçirmeleri için önlem almaları önerilir.

FOTOALERJİK REAKSİYONLARA DİKKAT

Bazı antibiyotikler, bazı diyabet ilaçları, idrar söktürücüler ve bazı antidepresanlar gibi ağızdan alınan ilaçlar, maydanoz, turunçgiller, incir sütü, turp ve bazı çayır bitkilerinin cilde teması, bazı esanslar ve bazı kozmetik, losyon ve parfümlerde kullanılan kimyasallar güneş alerjisini tetikleyebilir.