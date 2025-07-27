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Güneş tutulması ne zaman olacak? 2025 Türkiye'de ne zaman olacak?

Güneş tutulması ne zaman olacak? 2025 Türkiye'de ne zaman olacak?

27.07.2025 15:02:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Güneş tutulması ne zaman olacak? 2025 Türkiye'de ne zaman olacak?

Bu yıl iki güneş tutulması gerçekleşecek. İlki 29 Mart 2025 tarihinde parçalı güneş tutulması şeklinde yaşandı. Bu tutulma, Türkiye'den izlenmedi. Peki, Güneş tutulması ne zaman olacak? 2025 Türkiye'de ne zaman olacak?

Güneş tutulmaları, ortalama olarak 18 yılda bir aynı bölgede gerçekleşir. Ancak, dünya genelinde farklı bölgelerde farklı zamanlarda gözlemlenebilirler. Peki, Güneş tutulması ne zaman olacak? 2025 Türkiye'de ne zaman olacak?

GÜNEŞ TUTULMASI NE ZAMAN, NASIL OLUR?

21 Eylül 2025 Pazar günü kısmi güneş tutulması yaşanacak.

Güneş tutulması, Ay’ın Dünya ile Güneş arasına girerek Güneş ışığının bir kısmını ya da tamamını engellediği bir doğa olayıdır.

GÜNEŞ TUTULMASI TÜRKİYE'DEN GÖRÜLECEK Mİ?

Bu tutulma, yalnızca Avustralya, Antarktika ve Pasifik Okyanusu'ndaki adalarda görülebilecektir. Türkiye'den izlenemeyece

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