Güneş tutulmaları, ortalama olarak 18 yılda bir aynı bölgede gerçekleşir. Ancak, dünya genelinde farklı bölgelerde farklı zamanlarda gözlemlenebilirler. Peki, Güneş tutulması ne zaman olacak? 2025 Türkiye'de ne zaman olacak?

GÜNEŞ TUTULMASI NE ZAMAN, NASIL OLUR?

21 Eylül 2025 Pazar günü kısmi güneş tutulması yaşanacak.

Güneş tutulması, Ay’ın Dünya ile Güneş arasına girerek Güneş ışığının bir kısmını ya da tamamını engellediği bir doğa olayıdır.

GÜNEŞ TUTULMASI TÜRKİYE'DEN GÖRÜLECEK Mİ?

Bu tutulma, yalnızca Avustralya, Antarktika ve Pasifik Okyanusu'ndaki adalarda görülebilecektir. Türkiye'den izlenemeyece