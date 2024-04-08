Güneş tutulması ne zaman ve saat kaçta olacak? Güneş tutulması Türkiye'den izlenebilecek mi?

Yayınlanma: 08.04.2024 - 13:51

Güncelleme: 08.04.2024 - 13:51

Bu yıl gerçekleşecek olan tam Güneş tutulması, son yılların en önemli astronomi olaylarından biri olarak kabul ediliyor. Aralık 2021'den bu yana dünyanın herhangi bir yerinden görülebilen ilk tam Güneş tutulması olacak ve Ağustos 2017'den bu yana ABD'den görülen ilk Güneş tutulması olma özelliğini taşıyor. Peki, Güneş tutulması ne zaman olacak ,Türkiye'den izlenebilecek mi? Güneş tutulmasının etkileri neler olacak? İşte ayrıntılar...

GÜNEŞ TUTULMASI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA GERÇEKLEŞECEK?

Güneş Tutulması 8 Nisan Pazartesi akşamı saat ile 21:20'de gerçekleşecek.

Belirli bir konum için kısmi tutulma bir ile üç saat sürebilirken, tam tutulmayı gözlemleme süresi çok daha kısadır; genellikle yalnızca birkaç saniye ila üç dakika arasında sürer.

GÜNEŞ TUTULMASI TÜRKİYEDEN İZLENEBİLECEK Mİ?

8 Nisan'daki ilk Güneş tutulması sadece Amerika kıtasından izlenebilecek.

Türkiye'den gözlemlenemeyecek tam Güneş tutulması, Meksika, ABD'nin doğu bölgeleri ve güneydoğu Kanada'dan izlenebilecek.

Tam Güneş tutulması Meksika'dan başlayıp Teksas'a doğru ilerleyerek New England'a kadar ulaşacak ve Kanada'da sona erecek bir "tamlık yolu" boyunca görülebilecek.

Tamlık yolu üzerindeki herhangi bir konumda insanlar önce kısmi bir tutulma, ardından tam tutulma ve ardından yeniden kısmi tutulma görecekler.

GÜNEŞ TUTULMASI CANLI İZLENEBİLECEK Mİ?

Yılın ilk güneş tutulmasını izleyemeyecek olanlar için NASA TV'de saat 20:00'de başlayacak ve birkaç saat sürecek olan canlı bir yayın gerçekleştirilecek. Güneş tutulması meraklıları, bu yayını YouTube üzerinden canlı olarak izleyebilecekler. Bu etkinlik, dünyanın dört bir yanından insanların bu olağanüstü astronomi olayını yakından takip etmelerini sağlayacak.

TAM GÜNEŞ TUTULMASI NEDİR?

Tam güneş tutulması, Ay'ın Güneş'i Dünya'dan disk şeklinde görünen ışık yuvarını tamamen örtmesiyle gerçekleşir. Ay'ın karanlık gölgesi, Güneş'in çok parlak olan ışık yuvarını tamamen kaplar ve bu sırada Güneş'in taç küresi, çıplak gözle görülebilir hale gelir. Ancak tam tutulma sırasında güneşe çıplak gözle bakmak güvenli değildir ve bu sırada hava karanlaşır, parlak yıldızlar ve gezegenler gözle görülebilir hale gelir. Tam tutulma, genellikle Dünya yüzeyinde dar bir koridorda görülebilir.