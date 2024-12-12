Güneşin kaybolduğu kasaba: 64 gün boyunca geceyi yaşayacak

Yayınlanma: 12.12.2024 - 10:17

Güncelleme: 12.12.2024 - 10:17

Alaska’nın kuzeyinde yer alan Utqiagvik kasabası (eski adıyla Barrow), dünyanın en sıra dışı doğal olaylarından birine tanıklık ediyor: Kutup Gece Yarısı. Kasaba, yılın bu döneminde yaklaşık 64 gün boyunca güneş ışığından mahrum kalıyor. Bu etkileyici olay, 18 Kasım’da başlıyor ve 23 Ocak’a kadar sürüyor.

Alaska'daki Utqiagvik kasabasında kışlar özellikle sert olabilir. ABD'nin en kuzeydeki kasabasının Aralık ayındaki ortalama sıcaklığı sıfırın altındadır ve şehir, sakinlerinin gün ışığından mahrum yaşadığı 60 günden fazla karanlık bir dönem olan kutup gecesi gibi eşsiz bir deneyim yaşar. Utqiagvik Belediye Başkanı Asisaun Toovak, insanların çoğu gün dışarı çıkmadığını söylüyor.

Kutup gece yarısı, Dünya'nın eksen eğikliği ve kutuplara yakınlık nedeniyle meydana geliyor. Güneş ufkun altına iniyor ve kasaba tamamen karanlığa bürünüyor. Ancak, bu tam bir zifiri karanlık değil. Ay ışığı ve kuzey ışıkları, bu uzun geceyi büyüleyici bir şekilde aydınlatabiliyor.

Kasaba sakinleri için bu dönem, kutup iklimine adapte olmanın bir parçası. Bölgedeki insanlar, sıcaklıkların oldukça düştüğü bu uzun geceyi sosyal etkinlikler, kültürel kutlamalar ve dayanışma içinde geçiriyor. Ayrıca, kuzey ışıklarının muhteşem dansını izlemek de bu sürecin en heyecan verici yanlarından biri.

Utqiagvik kasabası, sadece bu uzun gecelerle değil, aynı zamanda yerli Inupiat halkının kültürü ve zengin tarihiyle de tanınıyor. Bu eşsiz deneyim, hem bilim insanlarının hem de macera tutkunlarının ilgisini çekmeye devam ediyor.

Kutup Gece Yarısının Gizemi

Güneşin batmadığı yaz aylarının tam tersi olan bu dönem, doğanın büyüleyici ve zorlu yüzünü bir arada sunuyor. İnsanlar, bu durumun hem fiziksel hem de ruhsal etkileriyle başa çıkmanın yollarını bulmuş durumda. Ancak, bu eşsiz gece döngüsü, doğanın ne kadar etkileyici ve güçlü olduğunu bir kez daha hatırlatıyor.