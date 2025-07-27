Güneşin saçlarınızı yıpratmasına izin vermeyin: Yaz aylarında saçlarınıza ışıltı katacak 6 doğal yöntem

Yaz mevsimi deniz, havuz ve bol güneş anlamına gelir. Ancak bu keyifli zamanlar, saç sağlığı açısından bazı riskleri de beraberinde getirir. Güneş ışınları, tuzlu deniz suyu ve klorlu havuzlar; saç tellerini kurutur, yıpratır ve cansız görünmelerine yol açar. Peki, güneşin saçlarınızı yıpratmasını önlemek için uygulamanız gereken adımlar nelerdir? İşte, yaz aylarında saçlarınıza ışıltı katacak 6 doğal yöntem...

YAZ AYLARINDA SAÇLARINIZA IŞILTI KATACAK 6 DOĞAL YÖNTEM

1. Hi ndistancevizi yağı maskesi ile nem takviyesi

Hindistancevizi yağı, saç tellerine derinlemesine nüfuz ederek nem dengesini sağlar.

Nasıl uygulanır?

2 yemek kaşığı hindistancevizi yağını saç diplerinize masaj yaparak uygulayın.

30-60 dakika bekletin, ardından doğal bir şampuanla yıkayın.

Haftada 1 kez uygulamak, yaz aylarında saç kuruluğunu önlemeye yardımcı olur.

2. Ba l ve yoğurt maskesi ile parlaklık

Bal, nem tutma özelliğiyle bilinirken yoğurt da saçlara protein desteği sağlar.

Uygulama:

1 yemek kaşığı bal + 2 yemek kaşığı yoğurt karıştırın.

Nemli saça sürüp 20 dakika bekletin.

Ilık suyla durulayın.

3. Li mon suyu ile doğal ışıltı

Limon suyu, yaz güneşiyle birleştiğinde saçlara doğal bir ışıltı verir.

Ancak dikkat:

Limon kurutucu etki gösterebilir, bu nedenle limonlu suyu durulama suyunda kullanmak ve ardından nemlendirici yağ sürmek önemlidir.

4. E lma sirkesi ile yaz temizliği

Elma sirkesi, saç derisini arındırır ve fazla ürün kalıntılarını yok eder.

Nasıl kullanılır?

1 su bardağı suya 2 yemek kaşığı elma sirkesi ekleyin.

Duş sonrası son durulama suyunda kullanın.

5. Gün eşe karşı fiziksel koruma

Her ne kadar doğal bakım önemli olsa da, saçlarınızı şapka, bandana veya ipek eşarp gibi fiziksel koruyucularla güneşten korumak en etkili yöntemlerden biridir.

6. Bol su ve dengeli beslenme

Saç sağlığınız yalnızca dıştan değil içten de desteklenmelidir. Yazın su tüketimini artırmak ve A, C, E vitaminlerinden zengin gıdaları tercih etmek saç kalitesini olumlu yönde etkiler.