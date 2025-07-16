Güneşin tadını çıkarırken saçlarınızın ışıltısını kaybetmeyin: Yaz mevsiminde saç sağlığını korumanın 8 etkili yolu

Yaz mevsimi, güneş, deniz ve havuz keyfiyle dolu olsa da saç sağlığı açısından dikkat edilmesi gereken bir dönemdir. Güneşin zararlı UV ışınları, tuzlu ve klorlu su, sıcak hava gibi etkenler saçlarda kuruluk, kırılma ve matlaşma gibi sorunlara yol açabilir. Peki, güneşin tadını çıkarırken saçlarınızın ışıltısını kaybetmemek için uygulamanız gereken adımlar nelerdir? İşte, yaz mevsiminde saç sağlığını korumanın 8 etkili yolu...

YAZ MEVSİMİNDE SAÇ SAĞLIĞINI KORUMANIN 8 ETKİLİ YOLU

1. UV koruyucu saç ürünleri kullanın:

Güneşten korunmak sadece cilt için değil, saç için de önemlidir. UV filtreli sprey ve kremler kullanarak saç tellerini ve saç derisini koruyabilirsiniz.

2. Saçlarınızı bol su ile durulayın:

Denizden veya havuzdan çıktıktan sonra saçınızı mutlaka temiz suyla durulamak, tuz ve klorun saçta kalıp zarar vermesini önler.

3. Isıya maruz bırakmaktan kaçının:

Fön makinesi, düzleştirici gibi aletleri yaz aylarında daha az kullanmaya çalışın. Saçın zaten güneşten dolayı kuruduğu bu dönemde fazladan ısı uygulamak yıpranmayı artırır.

4. Saç maskesi ve nemlendirici bakım uygulayın:

Haftada en az 1-2 kez saç tipinize uygun nemlendirici maske uygulayın. Hindistan cevizi yağı veya zeytinyağı gibi doğal yağlarla da bakım yapabilirsiniz.

5. Şapka veya eşarp kullanın:

Güneşin en yoğun olduğu saatlerde saçlarınızı korumak için şapka ya da ince eşarp kullanabilirsiniz. Bu hem saç derisini hem de saç tellerini korumaya yardımcı olur.

6. Saç yıkama sıklığını azaltın:

Her gün saç yıkamak saçın doğal yağ dengesini bozabilir. Haftada 2-3 kez, hafif ve nemlendirici özellikli şampuanlar tercih ederek yıkayın.

7.Saç uçlarını düzenli kestirin:

Yaz boyunca kırılan saç uçlarını önlemek için ayda bir kez saç uçlarınızı kestirerek bakım yaptırmanız önerilir.

8. Bol su için ve sağlıklı beslenin:

Saç sağlığı dışarıdan yapılan bakımlar kadar içeriden de desteklenir. Günlük su tüketiminizi artırın, bol sebze ve meyve ağırlıklı beslenin.