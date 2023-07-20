Kavurucu sıcaklar kapıda: Güneşten korunmak için önlemler

Yayınlanma: 20.07.2023 - 07:00

Güncelleme: 20.07.2023 - 07:00

Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. İbrahim Halil Kurt, yaz sıcaklarının tüm yurtta insan sağlığını etkileyecek seviyelere ulaştığını belirterek dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

Yapılan araştırmalara göre, Asya, Avrupa ve Amerika kıtasında maksimum sıcaklıkların üzerindeki her 1 derecelik artışın, tüm ölümleri ortalama yüzde 3,12 artırdığını kaydeden Prof. Dr. Kurt, bu riskten korunmak için bazı basit önlemler alınabileceğini ifade etti.

"KALP KRİZİ İHTİMALİNİ ARTIRIR"

Kurt, "Eğer vücutta dolaşan sıvı miktarı azalırsa, kalp bunu sinyal olarak algılar ve daha hızlı çalışır. Bu da özellikle kalp hastalarında kalp krizi ihtimalini artırır. Kalp, akciğer ve böbreğin iş yükü artar" dedi.

"DENİZDE FAZLA EFOR HARCAMAYIN"

Kurt, başta kalp-damar hastalığı bulunan kişiler olmak üzere yurttaşların sıcaktan korunması için uyarılarda bulundu. Kurt, şu ifadeleri kullandı:

"Denize saat 11.00-15.00 arası girmeyin. Sabah saatleri ya da 15.00 sonrasını tercih edin. Denizde fazla efor harcamayın. Ağır fiziksel egzersizden kaçının. Egzersiz yapacaksanız serin bir yerde, yarım saati geçemeyecek kadar, düşük tempolu ve sıvı tüketerek yapın. Vücut ısınızı mümkün olduğunca koruyun. Güneşte çok kalmayın. İmkanınız varsa, aşırı sıcak günlerde, yaylaları tercih edin. Yoksa, klimalı ortamları tercih edin. Ancak klimanın ayarına ve temizliğine dikkat edin. Bol sıvı tüketerek, su dengesini koruyun. Kahve ve çay tüketimini azaltın. Güneşe çıkılacağında ince kumaşlı, pamuk ya da keten, açık renk giysiler tercih edin. Saat 11.00 - 15.00 arası dışarı çıkmaktan kaçının. Hafif gıdalar tüketin. Kalp hastasıysanız ve dilaltı sprey ve tablet kullanıyorsanız, daha dikkatli olun. Çünkü bu ilaçlar kan basıncını düşürür. Sıcak günlerde bu ilaçları, oturarak ve beraberinde sıvı tüketerek kullanın. Kalp yetersizliğiniz varsa tedavi için verilen idrar sökücü ve damar genişletici ilaçlarınızın dozunun tekrar düzenlenmesi için doktorunuza başvurun. Tansiyon hastasıysanız, sıvı kaybına dikkat edin. Su içmeyi ihmal etmeyin."