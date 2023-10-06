Günlük 1 bardak içmek yeterli: Diyabeti ortadan kaldırıyor

Yayınlanma: 06.10.2023 - 17:08

Güncelleme: 06.10.2023 - 17:11

Bilim insanları tarafından Çin'de yapılan araştırmada günlük bir bardak içenlerini, içmeyenlere kıyasla yüzde 28 daha düşük diyabet olduğu görülüyor. İşte diyabet hastalığını 1 barkta yok etmenin yolu...

DİYABET HASTALIĞI NASIL YOK EDİLİR?

Bilim insanları günlük olarak koyu çay içen kişilerin tip 2 diyabet riskinin çay içmeyenlere kıyasla yüzde 28 daha düşük olduğunu gösteriyor.

Araştırma kapsamında 1.923 kişi incelendi ve katılımcıların 352'si prediyabet, 1.135'i sağlıklı ve 436'sı tip 2 diyabet hastasıydı. Bazıları düzenli olarak çay tüketirken, diğerleri ise hiç çay içmemiş ya da nadiren içmişti. Katılımcılara hangi tür çay tükettikleri de soruldu.

Araştırma ekibi, katılımcıların kan glikoz seviyelerini izledi ve çay tüketiminin idrarlarındaki glikoz salınımını nasıl etkilediğini analiz etti. Araştırmanın başyazarı olan Tongzhi Wu, "Bulgularımız, idrarda glikoz atılımının artması, insülin direncinin iyileşmesi ve dolayısıyla kan şekerinin daha iyi kontrol edilmesi yoluyla çay içme alışkanlığının kan şekeri yönetimi üzerinde koruyucu etkilere sahip olduğunu göstermektedir. Bu faydalar en çok günlük koyu çay içenler arasında belirgindi," şeklinde açıklamada bulundu.

Diyabet hastalarının böbrekleri, sağlıklı bireylerin böbreklerine kıyasla daha yüksek miktarda glikozu geri emer. Bu nedenle, vücuttaki fazla glikoz idrar yoluyla atılmaz ve kan şekerinde yükselmeye neden olur. Çalışma, koyu çay tüketiminin bu mekanizmayı düzeltebileceğini gösteriyor.

ÇAY İÇMEYENLERİN YAKALANMA RİSKİ DAHA YÜKSEK

Araştırma sonuçlarına göre, çay içmeyenlerin prediyabet ve tip 2 diyabet riski, koyu çay içenlere kıyasla sırasıyla yüzde 15 ve yüzde 28 daha yüksektir.

Araştırmacılar, bu sonuçları daha da doğrulamak ve derinlemesine incelemek için şu anda çift kör, randomize bir deneme yürütüyorlar. Koyu çayın antidiyabetik etkisi hakkında daha fazla bilgi edinilmesi planlanıyor.

Koyu çayın insan vücudundaki diyabet riskini nasıl azalttığı konusunda kesin bir bilgi olmasa da, bu içecek sağlıklı yaşam tarzını destekleyen basit bir adım olarak görülmektedir.

Bu araştırma, Avrupa Diyabet Araştırmaları Derneği (EASD) 2023 Yıllık Toplantısı'nda sunulmuştur.