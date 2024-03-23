Günlük alışkanlıklarla beyninizi daha mutlu hale getirmenin 6 yolu...

Uzmanlara göre, günlük uygulamaları değiştirerek beyninizi daha mutlu hale getirmek mümkün. Bu 6 adımla ruh halinizi değiştirmek düşündüğünüzden daha basit...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.03.2024 - 23:34
Günlük alışkanlıklarla beyninizi daha mutlu hale getirmenin 6 yolu...
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Bazı insanlar mutluluğu doğuştan getirirken, diğerleri için mutluluk bir seçenek gibi görünür. Ancak, uzmanlara göre beyin mutluluğu artırmak için yeniden yapılandırılabilir.

Uzmanlar tarafından yapılan çalışmalara göre mutluluğu artırmak ve sürdürmek için mikro alışkanlıkların önemi büyük. Bu alışkanlıklar, beynimizdeki ödül sistemini etkileyerek daha fazla neşe hissetmemizi sağlıyor.

Mutluluk artırıcı aktiviteler arasında, günlük olarak beş iyilik yapma, elde edilen başarılara odaklanma, doğayı deneyimleme ve olumsuz olayları yeniden yapılandırma gibi uygulamalar bulunuyor.

Uzmanlara göre, değerlerinizi onaylamak ve diğerleri için olumlu olayları kullanmak da mutluluk düzeyinizi artırabilir.

Bu alışkanlıklar, beyninizi daha fazla neşe hissetmeye ve mutluluğu sürdürmeye eğitmek için birer araç olarak kullanılabilir.


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