Gupse Özay ve Barış Arduç çiftinin bebeklerinin ismi belli oldu: Jan isminin anlamı nedir?
'Deliha' filminin setinde başlayan arkadaşlıkları aşka dönüşen Gupse Özay ile Barış Arduç, iki yıl önce Çeşme'de nikah dünyaevine girmişti. Bir süredir anne ve babalık heyecanı yaşayan oyuncu çiftin bebekleri dünyaya gözlerini açtı. Gupse Özay, bebeklerinin adını sosyal medyadan açıkladı.
Gupse Özay ile Barış Arduç çiftinden hayranlarını sevindiren haber geldi. Ünlü çift, bebeklerini kucaklarına aldı.
Mutlu birliktelikleri süren ikili, ilk kez anne-baba olmanın sevincini yaşadı.
İSMİ BELLİ OLDU
Özel hayatlarını gözlerden uzak yaşayan Gupse Özay - Barış Arduç çiftinden müjdeli haber, 9 Eylül 2022 akşamı geldi. Özay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, bebeklerine "Jan Asya" adını verdiklerini duyurdu.
JAN NE DEMEK?
Jan, TDK'de "Atak, çevik, becerikli, çalışkan, asil soylu bir aileden gelen" anlamına geliyor.
Video Haberler
- Gaziantep'te 8 bin kişi ile 'acı' mesaisi
- Antalya’da mango hasadı Ivana Sert ile tanıtıldı
- Kaza yapıp yan yatan araçtan telefonla konuşarak çıktı
- İtfaiye ve Sahil Güvenlikten yunus kurtarma operasyonu
- Balkondan düşen saksı iki arkadaşı teğet geçti
- Elektrik direğinde mahsur kalan kedi kurtarıldı
- Sol eliyle senaryo yazıyor
- Yuvadan çıkışlarını heyecanla izlediler
- 3 katlı evi 6 günde soydular
- O anlar kameraya işte böyle yansıdı
En Çok Okunan Haberler
-
- MasterChef Hamza'dan üzen haber: Somer Şef duyurdu
- İstanbul'da AVM'de iki grup arasında silahlı kavga
- Erdoğan için harekete geçildi
- Meteoroloji'den Marmara için kritik uyarı, saat verdi
- Alparslan Türkeş'in kurmayından Kılıçdaroğlu’na destek
- Uzmanından Covid-19 açıklaması: Kasıma dikkat çekti
- 'Caner'i bugün kaybettik'
- Ümit Özdağ açıkladı!
- Özkiraz'dan, Ahmet Hakan'a çok sert 'Tarkan' tepkisi
- Yunus Akgün: 'Artık üstümüzden attık'