Gupse Özay ve Barış Arduç çiftinin bebeklerinin ismi belli oldu: Jan isminin anlamı nedir?

'Deliha' filminin setinde başlayan arkadaşlıkları aşka dönüşen Gupse Özay ile Barış Arduç, iki yıl önce Çeşme'de nikah dünyaevine girmişti. Bir süredir anne ve babalık heyecanı yaşayan oyuncu çiftin bebekleri dünyaya gözlerini açtı. Gupse Özay, bebeklerinin adını sosyal medyadan açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
12 Eylül 2022 Pazartesi, 07:25
Gupse Özay ve Barış Arduç çiftinin bebeklerinin ismi belli oldu: Jan isminin anlamı nedir?
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Gupse Özay ile Barış Arduç çiftinden hayranlarını sevindiren haber geldi. Ünlü çift, bebeklerini kucaklarına aldı. 

Mutlu birliktelikleri süren ikili, ilk kez anne-baba olmanın sevincini yaşadı.

İSMİ BELLİ OLDU

Özel hayatlarını gözlerden uzak yaşayan Gupse Özay - Barış Arduç çiftinden müjdeli haber, 9 Eylül 2022 akşamı geldi. Özay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, bebeklerine "Jan Asya" adını verdiklerini duyurdu.

JAN NE DEMEK?

Jan, TDK'de "Atak, çevik, becerikli, çalışkan, asil soylu bir aileden gelen" anlamına geliyor.





Gupse Özay Barış Arduç Jan Asya Arduç

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