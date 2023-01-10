Gürkan Keçici, ilişkide değer görmenin yollarına dikkat çekti

Yayınlanma: 10.01.2023 - 00:00

Güncelleme: 10.01.2023 - 00:00

İnsanların aralarındaki ilişkilerle ilgili hassas olan bir noktaya değinen İlişki danışmanı ve yazar Gürkan Keçici, ilişkilerde hakkettiği değeri görememenin kadın olsun erkek olsun ciddi bir bunalım yarattığı ve bir çok ilişkinin bu değer kavramı yüzünden sona erdiğini belirtti.

Keçici, “Herkes özellikle aşk ilişkisinde, sevgilisi tarafından değer görmeyi, partnerinin/eşinin hayatında hep öncelikli olmayı istiyor.

Gayet de doğal bir istek.

Ama kişi bu en doğal hakkı sadece bir beklenti olarak bırakıyor ve olmadığında ya da yeterli bulmadığında büyük bir hayal kırıklığı yaşıyor.

Oysa değer kavramını önce kendi kendine vermesi gereken bir öncelik olduğunu unutuyor.

Bu durum günümüzde sadece aşk ilişkilerinde değil, iş hayatında, arkadaşlık ilişkilerinde de geçerli…

Kişi kendine değer vermek yerine karşısındaki kişiye aşırı değer verince bazen kullanılıyor, bazen eziliyor bazen de kendi özgüvenini zedeliyor.

Herkes kendi değerini kendi belirler.

Kişi önce kendine değer vermeli…

Kendi değerini farketmeli…

Eğer ki kişi kendi değerini bilmezse verilen değerin yüksek ya da yeterli olduğunu anlaması mümkün olmaz.

Daha kendi anlamadığı bir kavram üzerinde verilen karşılığı ya lütuf olarak yorumlar ya da yetersiz olduğu düşüncesi ile huzursuzluk yaratır.

Bu da ilişki içinde huzursuzluk çıkaran ya da her şeyi kabullenen bir görüntü vermesine sebep olur.

En kötüsü de ne verilirse ona razı olan bir görüntüye sahip olur” sözleriyle ilişkilerde özgüvenin ve farkındalığın önemini vurguladı.

Gerek yazılarında gerek sosyal medya içeriklerinde insanın önce özgüveninin ve kendi pozitif farkındalıklarının hayat kalitesindeki yükselmenin önemli faktörü olacağını söylerken her beklentiyi dile getirmek ve yetersiz bulduğunu belli etmek kendi değerimizi daha da düşürmemize sebep oluyor.

Bu sebeple yeterli değeri görmediğimiz ya da göremeyeceğimiz ilişkiyi erken tanımlamanın önemini aktarıyor.

“TERAZİ YÖNTEMİ İLİŞKİDEKİ DEĞER GÖRMENİN EN ÖNEMLİ FORMÜLÜ”

"Değer görmek adına yapılması gereken en önemli hamle değer terazindeki dengeyi sağlamak.

Eğer ki gördüğünüz değeri aynı şekilde yansıtırsanız, terazide dengeyi sağlarsanız, eşitlik hem sizin içinizi rahatlatacaktır hem de göreviniz olmaktan çıkacaktır."

Unutulmamalıdır ki ilişkide eşitlik olduğu sürece mutluluk uzun ömürlü olur diyerek ilişkideki denge kavramını vurgulayan Gürkan Keçici,

“Eğer değer görmeden değer gösterilirse belli süre sonra bu göreviniz haline gelir.

Özellikle ilişki içerisinde yaşanan kaybetme korkusu, karşı tarafa daha çok değer gösterme ile son bulurken kendi değerini de unutmaya öncelikten çıkarmaya neden olur.

Bu sebeple kaybetme korkusunu yaşamama ve hatta belli etmeme değer dengesini en iyi sağlayacak unsur olacaktır.

Kaybetme korkusu ne kadar çok belli edilirse değer görme oranı o kadar azalacaktır.

İşte bu yüzden değer görmenin en önemli unsurları kendi değerini bilmek, kaybetme korkusunda uzak ilişkinin gerekliliği olan emeği ilişkiye göstermek değer görmeyi peşinden getirecektir” ifadelerinde bulundu.