Gürün'de 15 bin ağaçta tek bir meyve bile yok! 'Zarar 2 yılı kapsar....'

Türkiye'de kayısı üretiminde önemli bir yer tutan Gürün ilçesinde, soğuk hava üreticiyi olumsuz etkiledi. Türkiye'nin en geç kayısısının yetiştiği ilçede, nisan ayı içerisinde etkili olan soğuk hava sonrası don yaşandı. Yaklaşık 15 bin ağacın bulunduğu Tepecik köyünde ağaçlardaki tüm çiçekler döküldü. Ağustosta planlanan hasat öncesi ağaçlarda tek bir kayısı çağlası oluşmadığı iddia edildi. Dondan etkilenen yaşlı ağaçları kesen üreticiler, zararın 2 yıla yayılacağını söyledi.

Tepecik köyünde çiftçilik yapan Hacıali Ayçiçek, "Maddi ve manevi olarak zararımız oldu. Gördüğünüz gibi bir tane ilaç namına kayısı olmadı. Ben 55 yaşındayım böyle afet görmedim. Yaklaşık 1 ay önce don oldu. Ağaçlarımızdaki çiçekler tomurcuk iken bu olay oldu. Doğal bir afettir, yapacak bir şey yok. Her yıl ortalama 2 bin, 2 bin 500 ton kayısımız oluyordu. 15 bin kök kayısımız var. Bu zarar 2 yılı kapsar. Arkamdaki alanda bulunan ağaçlar 15-16 yaşlarındaydı. Yaşlı ağaçlarımız yeşermedi ve kesmek zorunda kaldık. Ziraat mühendisleri önümüzdeki yıl meyve olmayacağını söylüyor" dedi.