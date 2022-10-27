Hababam Sınıfı'nın Hayta İsmail'i ekranlara geri dönüyor
Hababam Sınıfı serisinde canlandırdığı Hayta İsmail karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu Ahmet Arıman, Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinin kadrosuna dahil oldu.
Ertan Saban, Özge Özberk ve Devrim Özkan'ın başrollerini paylaştığı Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin oyuncu kadrosuna Hababam Sınıfı'nın efsane oyuncularından Hayta İsmail rolünü canlandıran Ahmet Arıman, kadroya dahil oldu.
MÜZİK ÖĞRETMENİNİ OYNAYACAK
Hababam Sınıfı’nda Hayta İsmail rolüyle hafızalara kazınan Ahmet Arıman’ın Gelsin Hayat Bildiği Gibi adlı dizide rol alacağı karakter belli oldu.
Arıman, dizide müzik öğretmeni Tayfun Hoca olarak seyirci karşısına çıkacak. Kendine has takıntılarıyla dikkat çeken Tayfun Hoca'nın Karabayır Lisesi'ne gelişi Melek'in hayatında önemli değişimler yaşanmasına neden olacak.
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