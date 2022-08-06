Hababam Sınıfı'nın 'Bacaksız'ı Tuncay Akça, İYİ Parti'ye katıldı

Türk sinemasının en önemli film serilerinden olan Hababam Sınıfı'nda, "Bacaksız" rolüyle tanınan usta oyuncu Tuncay Akça'dan dikkat çeken bir karar geldi. Oynadığı sahnelerdeki gülüşüyle hafızalara kazınan Akça, İYİ Parti'ye katıldı.

cumhuriyet.com.tr
06 Ağustos 2022 Cumartesi, 11:57
Hababam Sınıfı'nın 'Bacaksız'ı Tuncay Akça, İYİ Parti'ye katıldı
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Hababam Sınıfı'nda "Bacaksız" rolüyle hafızalara kazınan Yeşilçam yıldızı Tuncay Akça, İYİ Parti'ye katılma kararı aldı. Akça'nın üyeliğini İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda yaptı.

"HOŞ GELDİN İYİ ADAM"

Sıcak gelişmeyi duyuran İYİ Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Fisun Mehlika Toca, "Pervasız çocuk gülüşlerimizi her daim hatırlatan, Türk sinemasının değerli sanatçısı Sayın Tuncay Akça İYİ Parti'ye katılarak gücümüze güç katmıştır. Hoş geldin İYİ adam" dedi.


İyi Parti Hababam Sınıfı Bacaksız Tuncay Akça

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