Hababam Sınıfı'nın 'Bacaksız'ı Tuncay Akça, İYİ Parti'ye katıldı
Türk sinemasının en önemli film serilerinden olan Hababam Sınıfı'nda, "Bacaksız" rolüyle tanınan usta oyuncu Tuncay Akça'dan dikkat çeken bir karar geldi. Oynadığı sahnelerdeki gülüşüyle hafızalara kazınan Akça, İYİ Parti'ye katıldı.
Hababam Sınıfı'nda "Bacaksız" rolüyle hafızalara kazınan Yeşilçam yıldızı Tuncay Akça, İYİ Parti'ye katılma kararı aldı. Akça'nın üyeliğini İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda yaptı.
"HOŞ GELDİN İYİ ADAM"
Sıcak gelişmeyi duyuran İYİ Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Fisun Mehlika Toca, "Pervasız çocuk gülüşlerimizi her daim hatırlatan, Türk sinemasının değerli sanatçısı Sayın Tuncay Akça İYİ Parti'ye katılarak gücümüze güç katmıştır. Hoş geldin İYİ adam" dedi.
Pervasız çocuk gülüşlerimizi her daim hatırlatan, Türk Sineması’ nın değerli sanatçısı Sayın Tuncay Akça @iyiparti’ ye katılarak gücümüze güç katmıştır.— Fisun Mehlika TOCA (@fisunmtoca) August 5, 2022
Hoş geldin İYİ adam!??
Milletçe yüzümüzün gülmesine #AzKaldı @meral_aksener @SBugraKavuncu @iyiparti_34 pic.twitter.com/L3cy3n4S6Y
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