Hababam Sınıfı'nın ünlü oyuncusu Cengiz Nezir'den yıllar sonra gelen itiraf: Oyunculuğu bırakma sebebini anlattı
'Ah Nerede', 'Bizim Aile', 'Aile Şerefi', 'Hababam Sınıfı' gibi filmlerde rol alan Yeşilçam'ın usta oyuncusu Cengiz Nezir, yıllar sonra verdiği röportaj ile ortaya çıktı. Oyunculuk kariyeriyle ilgili dikkat çeken bir itirafta bulunan 65 yaşındaki Nezir, yönetmen ve senarist Yavuz Turgul ile oyunculuk kariyerini bitirme kararı arasındaki ilişkiyi anlattı.
Tüm Türkiye'nin sıkılmadan seyrettiği ve bir efsaneye dönüşen Hababam Sınıfı filminde canlandırdığı 'Bozum Cahit' karakteriyle hafızalara kazınan Cengiz Nezir, yıllar sonra özel hayatına dair açıklamalarda bulundu.
"O GÜN OYUNCULUĞU BIRAKTIM"
Habertürk'ten Aytekin Teker'in sorularını yanıtlayan 65 yaşındaki Cengiz Nezir, oyunculuğa bırakmasında sebep olan kişinin yönetmen ve senarist Yavuz Turgul olduğunu söyledi.
Nezir, "Arzu Film'in yazıhanesinde çalışıyordu. Yönetmen ya da senarist değildi. Film ithalatını ve afişleri yapıyordu. 'Hababam Sınıfı'ndan sonra 'Ah Nerede'nin afişinde adımı görünce çok mutlu olmuştum. O zamanlar afişte adının yer alması çok büyük bir şeydi. 'Bizim Aile'nin afişinde de ismim vardı. 'Aile Şerefi'ni çektik. Sonra afişi gördüm ismim yok. Yavuz Turgul'a gittim. 'Ağabey neden ismim yok?' diye sordum. Değişik bir tavır ve üslup ile 'Cengizciğim unutmuşum' dedi. 'Yok ya!' dedim... Şaşırtıcı ama o gün oyunculuğu bıraktım. Hatta ondan sonraki filmim de hazırdı. 'Tosun Paşa'da rol alacaktım" itirafında bulundu.
"PİŞMANIM, GURUR YAPTIK"
Bu kararından pişman olduğunu da söyleyen Nezir, "Tabii ki pişmanım ama gençlik işte... Gurur yaptık. O zamanlar bazı şeylerin kıymetini bilmiyorsun. Bunlar seneler sonra dönüyor" açıklamasında bulundu.
"İŞİN SONU TOKACILIK"
Sinemayı bırakmasında babasının da etkili olduğunu söyleyen Nezir, "Bizim ayakkabı imalatı yaptığımız yer Fatih Gedikpaşa'daydı. Oyunculuğu bırakan Kenan Pars da orada tokacılık yapıyordu. Bir gün babam ondan alışveriş yaparken, 'Bizim delikanlı da oyunculuk işleriyle uğraşıyor.' demiş. Kenan Pars da 'Arzu Film iyidir ama bu işin sonunu görüyorsun, biz tokacılık yapıyoruz' yanıtı vermiş. Sonra babam da beni kendi işimizi sürdürmeye ikna etti" dedi.
Video Haberler
- Sırada Suriye mi var?
- Çanakkale Boğazı'nda zehirli denizanaları görüldü
- Halı sahada evlilik teklifi
- Ev arkadaşını başından çekiçle vurarak öldürdü
- Canlı yayında 'Sedat Peker' iddiası
- İstanbul’da yeraltı kablolarında patlama
- Hatay'da orman yangını
- Okullar açıldı, trafik yoğunluğu arttı
- Silahlı kavganın arasında kalan kadın yaşamını yitirdi
- Balıkçı Şenol Süzme 5 gündür kayıp
En Çok Okunan Haberler
-
- Afganistan'da kızamık alarmı!
- Taraftarın kalbi, takımının sevincine dayanamadı
- Hababam Sınıfı oyuncusundan yıllar sonra gelen itiraf
- Türkiye'nin en gelişmiş 10 ilçesi belli oldu!
- 'Putin'in yakın arkadaşı' için karar verildi!
- Wall Street’ten yeni altın tahmini
- Avrupa'nın 5 büyük liginde görünüm
- Çin, uzay istasyonu kurmaya hazırlanıyor...
- Kılıçdaroğlu’nun iktidara yönelttiği 4 soru asıldı
- Murat Sancak: Nihat Özdemir'e yapma dedim...