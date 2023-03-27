Yusufeli Belediye Başkanı Eyüp Aytekin kimdir? Eyüp Aytekin hangi partiden?

Yayınlanma: 27 Mart 2023 - 14:46

Güncelleme: 27 Mart 2023 - 14:46

Artvin'de Çoruh Nehri üzerinde yapımı tamamlanan Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nde (HES) su yüksekliğinin 85 metreyi geçmesiyle eski ilçe merkezi sular altında kalmaya başladı. DSİ 26. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, 22 Kasım 2022'de su tutmaya başlayan Yusufeli Barajı ve HES'te su yüksekliği 85,1 metreye, depolanan su miktarı 113,39 milyon metreküpe, su seviyesi ise 588,41 kotuna ulaştı. Bu gelişmeyle birlikte, Yusufeli Belediye Başkanı Eyüp Aytekin'in yaşamı ve kariyeri merak edidi. İşte ayrıntılar...

EYÜP AYTEKİN KİMDİR?

Eyüp Aytekin, 15 Mart 1964 tarihinde Yusufeli'nin Çıralı Köyünde doğdu. İlkokulu Çıralı köyünde okuyan Eyüp Aytekin, ortaokul ve liseyi 1982 yılında Trabzon İmam Hatip Lisesinde tamamladı. 1982 Yılında girdiği 19 Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden 1987 yılında mezun oldu.

Aytekin, ilk öğretmenlik deneyimini Antalya Elmalı İmam Hatip Lisesinde tattı. 1991 Yılında memleketine, Yusufeli İmam Hatip Lisesine atandı ve aynı sene Mamak Yedek Subay Muhabere okulunda askerliğe başladı. Iğdır Ticaret Lisesinde Yedek Subay Öğretmen olarak vatani görevini yaptıktan sonra 1992-1994 yıllarında tekrar Yusufeli İmam Hatip Lisesinde çalışmaya başladı. Eyüp Aytekin, 1994-2003 yılları arasında da Yusufeli Çok Programlı Lisesinde Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni olarak görev yaptı. 2003 Yılında Artvin Lisesine müdür olarak atanan ve başarılı çalışmalar yapan Aytekin, 29 Mart 2009 Mahalli İdareler Seçimlerinde Yusufeli Belediye Başkanlığına aday oldu ve seçimi kazandı. 2014 Yerel seçimlerinde yeniden aday olan Eyüp Aytekin, ikinci kez Yusufeli Belediye Başkanlığı görevini üstlendi. Eyüp Aytekin, 2019 yerel seçimlerinde üçüncü kez Yusufeli Belediye Başkanı olarak seçildi.

EYÜP AYTEKİN HANGİ PARTİDEN?

Eyüp Aytekin, AKP'den Yusufeli Belediye Başkanı seçilmiştir.

ÖZEL YAŞAMI

Eyüp Aytekin, evli ve üç çocuk babasıdır.