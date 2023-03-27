Yayınlanma: 27 Mart 2023 - 14:28

Güncelleme: 27 Mart 2023 - 14:28

İsrail'de Netanyahu hükümeti, tartışmalı yargı düzenlemesinde Yüksek Mahkeme yargıçlarının seçimindeki komitenin atamalarında iktidarın söz sahibi olmasını sağlayacak yasa teklifinin yarın birinci oylama için Meclis'e getirileceğini açıklamıştı. Bu karar sonrasında İsrail halkı protestolara başladı. Protestolar dünya basınında geniş yer bulurken İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkında arama motorlarında araştırmalar yapılıyor. Peki, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu kimdir, kaç yaşında? Binyamin Netanyahu ne zaman başbakan oldu? İşte, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkında merak edilenler...

BİNYAMİN NETANYAHU KİMDİR?

İsrail'in Başbakanı Binyamin Netanyahu, 21 Ekim 1949 tarihinde İsrail'in Tel Aviv şehrinde doğdu. 1956 ve 1958 yılları arasında ve 1963-1967 yılları arasında ABD’de Philadelphia şehrinde yaşadı. ABD'de yaşadığı yıllarda liseden mezun oldu ve Netanyahu İsrail’e döndü. İsrail'e döndükten sonra İsrail Güvenlik Kuvvetlerine yazıldı ve savaş eğitimi aldı. Eğitimlerden sonra elit bir özel grup olan Sayeret Matkal kuvvetlerinde takım lideri oldu.

İsrail'deki askeri hizmetinde sonra, Binyamin Netanyahu ABD’ye geri döndü ve 1975 yılında Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’nde mimarlık üzerine lisans programını bitirdi. 1977 yılında ise MIT Sloan İşletme Bölümünde yüksek lisans eğitimini tamamladı.

Bu dönemde adını Benjamin Ben Nitai olarak değiştirdi. Yıllar sonra bu ad değişikliğinin nedeninin, Amerikalıkların adını doğru telaffuz etmeleri olduğunu açıkladı.

1976 yılında, Netanyahu, Entebbe rehine kurtarma operasyonunsa erkek kardeşi Yonathan Netanyahu’yu kaybetti.

ABD'de eğitimini tamamladıktan sonra yeniden İsrail’e döndü ve bir mobilya şirketinde kısa bir süre pazarlamacı olarak çalıştı.

1978 ve 1980 yılları arasında Jonathan Netanyahu anti-terörizm Enstitüsü’nü kurdu.

1984-1988 yılları arasında Netanyahu, Birleşmiş Milletler'e İsrail elçiliği görevinde bulundu. 2010 yılında, İngiliz New Statesman dergisi, Netanyahu’yu “50 en etkili politikacı listesinde” 11. sırada gösterdi.

Binyamin Netanyahu, Likud Partisi’nin başkanlığı yaptı ve 1996-1999 yılları arasında başbakanlık yaptı.

İlk defa 1996 yılında başbakan seçildi ve daha sonra 2009 ve 2022 yıllarında yapılan seçimlerinde tekrar başbakan olarak seçildi.

Binyamin Netanyahu, İsrail tarihinin en uzun süre görev yapan başbakanı olmakla birlikte, devletin kuruluşundan sonra doğan ilk başbakandır.

BİNYAMİN NETANYAHU ÖZEL YAŞAMI

Binyamin Netanyahu ilk evliliğini 1972 yılında Miriam Weizmann ile yaptı ve bu evliliği 1978 tarihinde boşanma ile noktalandı. Netanyahu, ikinci evliliğini Fleur Cates ile 1981 yılında yaptı. Netanyahu'nun bu evliliği 1984 yılında sonlandı. Binyamin Netanyahu son evliliğini 1991 yılında Sara Netenyahu ile yaptı.

Binyamin Netanyahu'nun Yair Netanyahu, Avner Netanyahu ve Noa Netanyahu-Roth adında üç çocuğu bulunuyor.



