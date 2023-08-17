Hacı ve Nazlı Sabancı çiftinin kızları dünyaya geldi

İş insanı Hacı Sabancı ile Nazlı Sabancı, ilk bebeklerini kucaklarına aldı. Çift, kız bebeklerine 'Arzu Alara' ismini verdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.08.2023 - 15:58
Hacı ve Nazlı Sabancı çiftinin kızları dünyaya geldi
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İki yıl önce dünyaevine giren Nazlı ve Hacı Sabancı, geçenşubat ayında bebek beklediklerini duyurmuştu. Çiftin,kız bebekleri 'Arzu Alara' dünyaya geldi.

"HOŞ GELDİN PRENSES"

Anne olan Nazlı Sabancı, doğum sonrası ilk paylaşımı yaptı.

Hastane odasından bir kare paylaşan Sabancı, "Hayatımıza hoş geldin prenses. Arzu Alara Sabancı" ifadelerini kullandı.




Hacı Sabancı nazlı sabancı

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