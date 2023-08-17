Hacı ve Nazlı Sabancı çiftinin kızları dünyaya geldi
İş insanı Hacı Sabancı ile Nazlı Sabancı, ilk bebeklerini kucaklarına aldı. Çift, kız bebeklerine 'Arzu Alara' ismini verdi.
İki yıl önce dünyaevine giren Nazlı ve Hacı Sabancı, geçenşubat ayında bebek beklediklerini duyurmuştu. Çiftin,kız bebekleri 'Arzu Alara' dünyaya geldi.
"HOŞ GELDİN PRENSES"
Anne olan Nazlı Sabancı, doğum sonrası ilk paylaşımı yaptı.
Hastane odasından bir kare paylaşan Sabancı, "Hayatımıza hoş geldin prenses. Arzu Alara Sabancı" ifadelerini kullandı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Anıtkabir'in siluetine cami!
- Memur-Sen'den ikinci teklif açıklaması
- Duvarın yanlış tarafındaki Barış!
- Eminönü'nde İETT otobüsü denize düştü!
- 'İmamoğlu bunu başarırsa...'
- Galatasaray'dan Beşiktaş açıklaması!
- Türk şirket fabrikasını yurt dışına taşıyacak
- Bakan Şimşek'ten bankalara kredi çağrısı
- Canan Karatay önermişti: Bodrum’da 300 lira!
- İYİ Partili isimden çarpıcı çıkış!