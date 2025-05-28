‘Hadi Anlat’ 2. sezonuyla Gain’de başlıyor

Gazeteci Senem Aydın’ın hazırlayıp sunduğu, izleyiciyi samimi ve ilham verici sohbetlerle buluşturan program ‘Senem Aydın’la Hadi Anlat’, ikinci sezonuyla geri dönüyor.

Yeni sezonun ilk bölümü, 5 Haziran Perşembe günü dijital içerik platformu Gain’de yayınlanacak.

Yeni sezonda da dikkat çeken konuklar yer alıyor.

Programda, Ata Demirer, Oktay Kaynarca, Şevval Sam ve Mustafa Sandal gibi sanat dünyasının sevilen isimleri, Senem Aydın’ın sorularına içtenlikle yanıt verecek. Aydın, yine izleyiciyi derinlikli, sıcak ve eğlenceli sohbetlerle ekran başına kilitleyecek.