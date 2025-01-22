Hadise kendisine 'cahil ve kezban' diyen Ahmet Çakar'a dava açtı!

Yayınlanma: 22.01.2025 - 13:09

Güncelleme: 22.01.2025 - 13:09

Ünlü şarkıcı Hadise, son dönemde attığı adımlarla sıkça gündeme gelirken, bir kesimin ağır eleştirilerine de maruz kalmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde spor yorumcusu Ahmet Çakar'ın Hadise'ye yönelik hakaret dolu açıklamaları ve Beyaz TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz programındaki eleştiriler, ünlü şarkıcının hukuki yollara başvurmasına neden oldu.

Ahmet Çakar, Hadise'yi hedef alarak “Hadise terbiyesiz bir kadın. Görgüsüz bir kadınmış” ifadelerini kullanmış, ardından şarkıcıya yönelik "Hadise cahil bir kadın. Kezban..." gibi sözlerle sert eleştirilerde bulunmuştu.

Bunun yanı sıra, Beyaz TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz programının sunucuları, Ebru Gündeş'in eski eşi Reza Zarrab’ın düğünü üzerinden Hadise hakkında birçok ithamda bulunarak tartışmaların fitilini ateşledi.

Yaşananlara sessiz kalmayan Hadise, Ahmet Çakar’a ve Beyaz TV’deki programın sunucuları Bilal Özbilge, Bilal Özcan, Pınar Eliçe ve Didem Delen’e tazminat davaları açtı. Şarkıcı, Ahmet Çakar’dan 50 bin TL, Söylemezsem Olmaz programı ekibinden de 50 bin TL talep etti.

Hadise’nin avukatı tarafından mahkemeye sunulan dilekçede şu ifadelere yer verildi:



"Müvekkilimizin kişilik haklarına, özel hayatına tecavüz söz konusu. Bir pop star, sistematik olarak hakaret ve iftiraya maruz kalmaktadır."

Ünlü şarkıcı, dillere pelesenk olan şarkıları, sahne şovları ve iddialı kostümleriyle manşetlerden düşmezken, oyunculuk kariyerine adım atarak da adından sıkça söz ettirmişti. Ancak Hadise'nin öne çıkması, bazı kesimleri rahatsız etti ve ünlü isim hakkında hakaret dolu ifadeler kullanıldı.