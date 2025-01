’11!|Bir Film Hadisesi’ sinemaseverleri ağırlıyor

Yayınlanma: 03.01.2025 - 14:08

Güncelleme: 03.01.2025 - 14:08

2-5 Ocak tarihleri arasında İstanbul, Ankara, İzmir ve Eskişehir’de gerçekleştirilen ve yılın beklenen yapımlarından örnekler vizyon öncesinde 11!'de seyirciyle buluşuyor. Seçkide yer alan filmlerden bazılarıysa yalnızca bu özel etkinlik kapsamında gösteriliyor. Gösterimler İstanbul’da Beyoğlu Atlas 1948, Nişantaşı City’s CineWam, Mecidiyeköy Biletinial Torun Center, Kadıköy Sineması ve Caddebostan CKM Sineması’nda, Ankara’da Kızılay Büyülü Fener ve Bahçelievler Büyülü Fener’de, İzmir’de Karaca Sineması ve İstinye Park Cine Renk ve Eskişehir’de Cinetime Özdilek’te yapılacak.

11!’DE HANGİ FİLMLER VAR?

Seçkide başrolündeki Kate Winslet’a En İyi Kadın Oyuncu kategorisinde Altın Küre adaylığı getiren Ellen Kuras imzalı Lee (2023), etkileyici performansıyla Venedik Film Festivali’nde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü kazanan Nicole Kidman’ın Altın Küre adaylığı da elde ettiği Halina Reijn imzalı Babygirl (2024), Angelina Jolie’nin opera sanatçısı Maria Callas’a hayat verdiği ve Haluk Bilginer’in de oyuncu kadrosunda yer aldığı Pablo Larraín imzalı Maria (2024), Cannes Film Festivali’nden Jüri Özel Ödülü’yle dönen Mohammad Rasoulof imzalı Kutsal İncirin Tohumu (Dane-ye anjir-e ma’abed, 2024), dünya prömiyerini Cannes’da yapan Michel Hazanavicius imzalı The Most Precious of Cargoes (La Plus Précieuse Des Marchandises, 2024) gibi filmler yer alıyor.

Ayrıca usta yönetmen Wim Wenders’in 1987’de çektiği Berlin Üzerindeki Gökyüzü (Der Himmel über Berlin) filmi de 4K restorasyonlu versiyonuyla ilk kez Türkiye’de seyirci karşısına çıkacak. Berlin semalarında dolaşıp insanları gözlemleyen, düşüncelerini dinleyen ve onlara yardım eden iki melekten Damiel’in insan olma arzusu üzerinden masalsı bir hikâye anlatan film Bruno Ganz, Otto Sander, Solveig Dommartin ve Peter Falk gibi isimleri bir araya getiriyor. Wenders Berlin Üzerindeki Gökyüzü’yle Cannes’da En İyi Yönetmen ödülü kazandı.

Etkinlik biletler internet sitesi ve sinema gişelerinden temin edilebiliyor. ’11! | Bir Film Hadisesi’ programına dair detaylı bilgiye Bir Film’in internet sitesi üzerinden ulaşmak mümkün.