Aşkları dizi setinde başladı! Hadise'den yeni sevgilisiyle ilk paylaşım geldi

Ünlü şarkıcı Hadise, 'Esas Oğlan' dizisinin setinde aşk yaşamaya başladığı sevgilisi yönetmen Şenol Sönmez ile beraberliğini ilk kez ilan etti.

Aşkları dizi setinde başladı! Hadise'den yeni sevgilisiyle ilk paylaşım geldi
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.01.2025 - 13:41

Ünlü şarkıcı Hadise, rol aldığı Esas Oğlan dizisinin yönetmeni Şenol Sönmez ile birlikteliğini ilk kez ilan etti.

Ünlü isim paylaşımına Ferdi Özbeğen'in "Satmışım Anasını" şarkısını ekledi.

Şenol Sönmez de sevgilisinin bu paylaşımı sayfasında yayımladı.

DİZİ SETİNDE BAŞLADI!

Seda BakanHadise, Şükrü Özyıldız ve Serhat Teoman'ı bir araya getiren, yönetmenliğini Şenol Sönmez’in yaptığı “Esas Oğlan” dizisi izleyiciyle buluştu.

Hadise'nin dizi çekimleri sırasında yönetmen Şenol Sönmez ile bir birliktelik yaşadığı iddia edilmişti.

Arkadaşlıkla başlayan bu ilişkinin gözlerden uzak bir şekilde sürdüğü öğrenildi.


Etiketler: #Hadise #Şenol Sönmez #Esas Oğlan dizi

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