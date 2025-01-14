Aşkları dizi setinde başladı! Hadise'den yeni sevgilisiyle ilk paylaşım geldi

Yayınlanma: 14.01.2025 - 13:41

Güncelleme: 14.01.2025 - 13:41

Ünlü şarkıcı Hadise, rol aldığı Esas Oğlan dizisinin yönetmeni Şenol Sönmez ile birlikteliğini ilk kez ilan etti.

Ünlü isim paylaşımına Ferdi Özbeğen'in "Satmışım Anasını" şarkısını ekledi.

Şenol Sönmez de sevgilisinin bu paylaşımı sayfasında yayımladı.

DİZİ SETİNDE BAŞLADI!

Seda Bakan, Hadise, Şükrü Özyıldız ve Serhat Teoman'ı bir araya getiren, yönetmenliğini Şenol Sönmez’in yaptığı “Esas Oğlan” dizisi izleyiciyle buluştu.

Hadise'nin dizi çekimleri sırasında yönetmen Şenol Sönmez ile bir birliktelik yaşadığı iddia edilmişti.

Arkadaşlıkla başlayan bu ilişkinin gözlerden uzak bir şekilde sürdüğü öğrenildi.