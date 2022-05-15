Hadise Kumluca’da Domates Kraliçesi seçildi

Antalya’nın Kumluca ilçesinde 23. Tarım ve Seracılık Festivali çerçevesinde düzenlenen halk konserinde sanatçı Hadise yılın Domates Kraliçesi seçildi.

cumhuriyet.com.tr
15 Mayıs 2022 Pazar, 16:29
Hadise Kumluca’da Domates Kraliçesi seçildi
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Kumluca Karatepe Stadında gerçekleştirilen konseri yaklaşık 10 bin kişi izledi. Tarım ve Seracılık Festivali çerçevesinde her yıl düzenlenen halk konserleri pandemi nedeniyle 2 yıldır yapılamıyordu. Eski ve yeni şarkılarını seslendiren Hadise Domates Kraliçesi seçildi. 

Konserde konuşma yapan sanatçı Hadise, "Gelecek siz gençlerin elinde. Sizler ne istiyorsanız hayatınızda o gerçek olsun. İyi ki bu akşam buradayım" dedi. 


Hadise

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