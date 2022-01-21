Hadise ile Mehmet Dinçerler evleniyor
Ünlü şarkıcı Hadise, uzun zamandır birliktelik yaşadığı Mehmet Dinçerler'den evlilik teklifi aldı. 'Evet' yanıtını veren popçu, Dinçerler'e sarılıp yüzüğünü gösterdiği videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. Hadise'nin paylaşımı, sosyal medyada gündem oldu. Söz konusu video, kısa sürede 4 milyonu aşkın izlendi.
Geçen haziran ayında oyuncu Kaan Yıldırım’la ilişkisine nokta koyan popçu Hadise, iş insanı Mehmet Dinçerler ile birliktelik yaşamaya başlamıştı. Hadise ile Mehmet Dinçerler, evlilik için ilk adımı attı. İş insanı, popçu sevgilisine evlilik teklifi yaptı.
EVLİLİK TEKLİFİNİ KABUL ETTİ
O anları Instagram hesabından duyuran Hadise, tektaşını gösterdiği videoya, “Bölümümüz şimdi başlıyor” diye yazdı. Hadise’nin tektaşının 3 milyon lira değerinde olduğu iddia edildi.
Söz konusu paylaşıma ünlü şarkıcının sanatçı dostları da dahil olmak üzere 500 bini aşkın beğeni yağdı.
Sosyal medyada gündem olan video, kısa süre içinde 4 milyonu aşkın izlendi.
"ÇOCUK SAHİBİ OLMAK İSTERİZ"
Hadise verdiği bir konserinde anne olma istediğini dile getirerek, “Dansçı arkadaşlarımın ikisi baba oldu. Ben henüz evlenemedim, inşallah onları yakalayacağım. Allah izin verirse, biz de bir çocuk sahibi olmayı çok isteriz” ifadelerini kullanmıştı.
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