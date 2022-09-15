Hadise, Mehmet Dinçerler'e boşanma davası açtı: Dilekçede 'psikolojik baskı' ayrıntısı
Şarkıcı Hadise 4 ay önce nikah masasına oturduğu eşi Mehmet Dinçerler'e boşanma davası açtı. Boşanma dilekçesinde "Davalı tarafın bu davranışları, zaman içerisinde psikolojik baskı boyutuna ulaşmıştır" denildi.
Hadise Açıkgöz boşanmak için avukatı Hakan Öncel aracılığıyla dün Beykoz 2. Aile Mahkemesi'ne başvuruda bulundu. Mahkemeye sunulan dilekçede, Hadise Açıkgöz ile Mehmet Dinçerler'in 30 Nisan 2022'de evlendikleri belirtilerek Dinçerler'in evlendikten kısa bir süre sonra, Hadise'nin sanat hayatını kısıtlamaya yönelik tutum ve davranışlarda bulunmaya başladığı anlatıldı.
"DAVRANIŞLARI PSİKOLOJİK BASKI BOYUTUNA ULAŞTI"
Dilekçede, "Davalı tarafın bu davranışları, zaman içerisinde psikolojik baskı boyutuna ulaşmıştır. Bu psikolojik baskılar müvekkili oldukça yıpratmış ve sadece kişisel hayatını değil, kamuoyuna yansıdığı üzere sanat hayatını da etkileyecek boyuta varmıştır. Bu nedenle, taraflar arasında karşılıklı olarak uyumsuzluklar kendini göstermiş, ayrı yaşamaya başlamışlar ve evlilikleri fiilen sona ermiştir. Tarafların bundan böyle birlikte yaşamaları mümkün değildir" denildi.
MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT TALEBİ YOK
Hadise'nin maddi ve manevi tazminat talebi olmadığı kaydedilen dilekçede, "Mehmet Dinçerler'in boşanma konusundaki iradesini, mahkemeniz huzurunda beyan edeceğini umuyoruz. Aksi durumda, evlilik birliğinin sarsılması ile ilgili olarak, tanık ve delil sunma ile diğer tüm haklarımızı saklı tutuyoruz" ifadesi kullanıldı. Dilekçede, "Evlilik Birliğinin Sarsılması" başlıklı Medeni Kanun 166. maddesi uyarınca tarafların boşanması talep edildi.
Video Haberler
- Öğrencilerin öğretmen sevgisi kamerada
- 'Balon balığı' avcıları 164 bin lira kazandı
- ‘Sahnede 90’lar' sanatseverlere kapılarını açtı
- Yabancı bir ülkeye ait 3 savaş uçağı merak uyandırdı
- Aracında unutulan 50 bin TL’yi sahibine teslim etti
- Emekli maaşını sokak hayvanlarına harcıyor
- Yakayı işte böyle ele verdiler
- 120 saatlik macerası görenleri hayran bıraktı
- 5 aydır yaylada olan göçerler dönüş yolunda
- Mansur Yavaş'tan dikkat çeken hareket
En Çok Okunan Haberler
-
- TOKİ ödeme şartlarını değiştirdi
- 'Asgari ücretliler' sorusuna skandal yanıt
- AKP'li Tosun'dan 'İstanbul seçimi' itirafı
- Hasta yakınları görevliyi öldürdü
- 'İzmir şu an işgal altında!'
- Hain olmak için daha ne gerekiyor
- Emniyet'ten 'Sedat Peker' açıklaması
- Zelenski'den kötü haber: Sözcüsü duyurdu...
- Soyer’i hedef almıştı: CHP'den çok sert tepki
- Çocuklarının yurtdışında okuduğunu unuttu