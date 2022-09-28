Hadise ve Mehmet Dinçerler'in boşanma davasının duruşma tarihi belli oldu
4 ay önce Mehmet Dinçerler'le nikah masasına oturan ünlü şarkıcı Hadise, sanat hayatını etkileyecek boyutta psikolojik baskıya maruz kaldığını iddia ederek boşanma davası açmıştı. Çekişmeli boşanma davasında, ilk duruşma tarihi belli oldu.
Gözlerden uzak bir düğün yaparak 30 Nisan'da nikah masasına oturan şarkıcı Hadise ile iş insanı Mehmet Dinçerler boşanma kararı almıştı. Avukatı aracılığıyla boşanma davası açan Hadise, psikolojik şiddete maruz kaldığını söylemişti.
Son olarak, ünlü şarkıcı Hadise ile eşi Mehmet Dinçerler'in boşanma davası tarihi belli oldu. Duruşma, 30 Eylül Cuma günü görülecek.
Hadise Açıkgöz boşanmak için avukatı Hakan Öncel aracılığıyla Beykoz 2. Aile Mahkemesi'ne dava açmıştı. Hadise Açıkgöz ile Mehmet Dinçerler'in 30 Nisan 2022'de evlendikleri belirtilen boşanma dilekçesinde, Mehmet Dinçerler'in evlendikten kısa bir süre sonra, Hadise'nin sanat hayatını kısıtlamaya yönelik tutum ve davranışlarda bulunmaya başladığı iddia edilmişti.
'PSİKOLOJİK BASKI, SANAT HAYATINI ETKİLEDİ'
Dilekçede, "Davalı tarafın bu davranışları, zaman içerisinde psikolojik baskı boyutuna ulaşmıştır. Bu psikolojik baskılar müvekkili oldukça yıpratmış ve sadece kişisel hayatını değil, kamuoyuna yansıdığı üzere sanat hayatını da etkileyecek boyuta varmıştır. Bu nedenle, taraflar arasında karşılıklı olarak uyumsuzluklar kendini göstermiş, ayrı yaşamaya başlamışlar ve evlilikleri fiilen sona ermiştir. Tarafların bundan böyle birlikte yaşamaları mümkün değildir" denilmişti.
Hadise maddi ve manevi tazminat talebinde bulunmayarak "Evlilik Birliğinin Sarsılması" başlıklı Medeni Kanun 166. maddesi uyarınca boşanmayı talep etmişti.
TARAFLARA DAVETİYE GÖNDERİLDİ
Mahkeme taraflar tarafından sunulan dilekçelerin değerlendirmesini tamamlayarak 30 Eylül'e duruşma tarihi verdi.
Her iki tarafa da davetiye çıkarılmasına karar veren mahkeme, "sulh için gerekli hazırlığı yapmaları, duruşmaya sadece taraflardan birinin gelmesi ve yargılamaya devam etmek istemesi durumunda gelmeyen tarafın yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği ve diğer tarafın onun muvafakati olmadan iddia ve savunmasını genişletip değiştirebileceği" açıklaması yapılmasını da kararlaştırdı.
Çekişmeli boşanma davasına Hadise ve Mehmet Dinçerler'in gelip gelmeyeceği belirsiz.
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