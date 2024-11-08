Hadise ve Seda Bakan başrolde: 'Esas Oğlan' dizisinden ilk fragman yayımlandı

Yayınlanma: 08.11.2024 - 17:45

Güncelleme: 08.11.2024 - 17:45

Aşk hayatında aradığını bulamayan iki kadının "esas oğlan"ı bulma arayışını konu alan romantik komedi dizisi Esas Oğlan, 22 Kasım’da GAİN’de izleyicisiyle buluşacak. Dizinin başrollerinde Seda Bakan ve ilk kez oyunculuk deneyimiyle Hadise yer alıyor. Seda Bakan ve Hadise'ye Şükrü Özyıldız ve Serhat Teoman eşlik ediyor.

BKM yapımı olan Esas Oğlan dizisinin geniş oyuncu kadrosunda Ali İhsan Varol, Ali Yoğurtçuoğlu, Bestemsu Özdemir, Burak Yörük, Cemal Hünal, Ekin Mert Daymaz, Evren Duyal, Fırat Çelik, Gürgen Öz, İsmail Demirci, Kubilay Aka, Mert Yavuzcan, Özgün Çoban, Rıza Kocaoğlu, Sena Vurgun, Yağızcan Konyalı ve Yılmaz Bayraktar gibi isimler yer alıyor.

Senaryosunu Meryem Gültabak ve Cihan Çalışkantürk’ün birlikte kaleme aldığı dizinin yönetmenliğini ise Şenol Sönmez üstleniyor. Dizide Ceren (Hadise), duygusallığı hayatının merkezine koymuş bir romantikken, Selma (Seda Bakan) mantığı ön planda tutan bir risk analisti olarak karşımıza çıkıyor. Birbirinden tamamen farklı karakterlere sahip bu iki kadın, doğru erkeği bulmak için birbirlerine destek olurken hayatları da büyük bir değişime uğruyor.