Sarı saçlarına veda etti: Hadise'nin yeni imajı takipçilerini ikiye böldü

Yayınlanma: 21.11.2024 - 09:42

Güncelleme: 21.11.2024 - 09:42

Esas Oğlan dizisiyle ilk oyunculuk deneyimini yaşayan Hadise, radikal bir karara imza atarak saçlarında imaj değişikliğine gitti. Uzun süredir sarı saçlarıyla tanınan ünlü şarkıcı, bu kez tercihini bakır tonlarından yana kullandı. Hadise’nin yeni görünümü, Belçika’daki kuaförü tarafından sosyal medyada paylaşıldı ve kısa sürede büyük ilgi gördü.



Hadise yeni saçlarıyla ise başrolünde yer aldığı Esas Oğlan dizisinin galasında sevenlerinin karşısına çıktı.









Son röportajında saçlarını neden Belçika’da boyattığını açıklayan Hadise, bu konuda oldukça net bir duruş sergiledi:

"17 yaşından beri saçlarımı boyayan en yakın arkadaşım Sevda. Onun dışında kimseye boyatmıyorum."

Hadise’nin bu değişikliği hayranlarını ikiye böldü. Bir kısım takipçisi, bakır tonlarının Hadise’ye çok yakıştığını ve yeni imajının kendisine taze bir hava kattığını dile getirirken, diğer bir grup ise sarı saçlarını özlediklerini belirtti.

Şarkıcının, bakır saç rengiyle verdiği pozlar sosyal medyada hızla yayılarak gündem olurken, ünlü isim hayranları arasında yoğun tartışmaların da fitilini ateşlemiş oldu. Kimi “Bu renk tam Hadise’nin enerjisini yansıtıyor” derken, kimi de “Sarı saçlar onun imzasıydı, geri dönmeli” şeklinde yorum yaptı.



