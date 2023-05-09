Hadise'den evlilik itirafı: O işi beceremedim!

Yayınlanma: 09.05.2023 - 09:42

Güncelleme: 09.05.2023 - 09:45

Şarkıcı Hadise önceki akşam Azerbaycan’ın başkenti Bakü'de bir konser verdi. Bakü Kongre Merkezi’nde sahne alan ünlü popçuyu yaklaşık 4 bin kişi izledi. Alexandre Vauthier imzalı beyaz bir tulumla sevenlerinin karşısına çıkan şarkıcı; “Şampiyon”, “Nerdesin Aşkım”, “Sıfır Tolerans” ve “Prenses” gibi hit şarkılarını seslendirdi.

"SONSUZ AŞKA YİNE DE İNANIYORUM"

Konser sırasında seyirciler arasındaki mutlu bir çifti gösteren şarkıcı, "Maşallah! Mutlu giden evliliklere bir alkış alalım. Ben beceremedim o işi. Ama sonsuz aşka yine de inanıyorum" dedi.

Bir dinleyicisi “Seni kaybedenler üzülsün” diye bağırınca da “Gördüğünüz gibi, ben bir şey demedim” diye konuştu.

Hadise’nin Mehmet Dinçerler ile evliliği sadece 5 ay sürmüştü.