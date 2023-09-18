Hadise'den 'Mehmet Dinçerler ile barıştı' iddialarına yanıt
Eski eşi Mehmet Dinçerler ile barıştığı iddia edilen ünlü şarkıcı Hadise, son konserinde "Bazıları eskilere takıldığımızı düşünüyorlar. Bizde bir kitap tekrar okunmaz" diyerek söylentilere son noktayı koydu.
Ünlü şarkıcı Hadise, önceki gün sosyal medya hesabından çizgili gömlek giyen bir erkeğin fotoğrafını yayımlayarak kalp emojisi koydu.
Aynı gömleğin Hadise'nin eski eşi Mehmet Dinçerler'de olduğu ortaya çıkınca ikilinin barıştığı iddiası gündeme geldi.
Konserinde hakkındaki barışma iddiasına değinen Hadise ise "Bizde bir kitap tekrar okunmaz" diyerek gönderme yaptı.
İDDİAYA SON NOKTAYI KOYDU
Yoğun konser maratonuna devam eden Hadise, dün akşam İzmir'de sahneye çıktı.
Süperman şarkısını okurken bir hayranının pankartını gören Hadise, Eski eşi Mehmet Dinçerler ile barıştığı yönündeki haberlere atıfta bulunarak "Bazıları eskilere takıldığımızı düşünüyorlar. Bizde bir kitap tekrar okunmaz" diyerek barışma iddiasına son noktayı koydu.
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