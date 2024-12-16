Hadise'den 'O Ses Türkiye' itirafı: Acun Ilıcalı'yla gece yarısı toplantı yapmış!

Yayınlanma: 16.12.2024 - 16:53

Güncelleme: 16.12.2024 - 16:53

Yılbaşı klasiği haline gelen O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programının jüri üyeleri merakla beklenirken, gözler Hadise'ye çevrilmişti. Programın sunuculuğunu Beyazıt Öztürk'ün yapacağı ve Ebru Gündeş'in Dubai'de olacağı için bu yıl jüri kadrosunda yer almayacağı iddiaları gündeme geldi.

Hadise ise jüriye dönüp dönmeyeceği konusundaki soruları yanıtsız bıraksa da İbrahim Selim'in programında yaptığı açıklamalarla dikkat çekti.







Acun Ilıcalı'nın kendisine yaptığı ilk teklifi anlatan Hadise, "Acun'un şöyle bir huyu vardır; gece yarısı seni ofise çağırır. Gece 12.30'da ilk buluşmamızda bana 'O Ses'i anlatıyordu. The Voice Amerika'da başlamıştı, onun videolarını izlettirdi. Sonra 'Hadise, sen ol' dedi. Ama ben 25 yaşındaydım ve 'Acun, ben bu yaşta jüri üyesi olup kime ne diyeceğim?' diyerek kendimi çok genç bulmuştum" dedi.







ACUN ILICALI'YA GÜVENDİ

O dönemde jüri üyelerinin Murat Boz, Mustafa Sandal ve Hülya Avşar olduğunu hatırlatan Hadise, başlangıçta kendisini hazır hissetmediğini ancak Acun Ilıcalı'ya duyduğu güvenin kararını değiştirdiğini ifade etti.



"İyi ki kabul etmişim," diyen Hadise, "Çünkü ilk bölümde reytingler açıklandığında Acun beni arayıp 'Ben sana ne dedim!' demişti." sözleriyle o günleri andı.

'O Ses Türkiye'nin kendisi için çok özel bir program olduğunu belirten Hadise, "Bu program benim bebeğim, çok özel" ifadelerini kullandı.