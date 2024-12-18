Hadise'nin 'sevmediği' şarkıcıyı Emrah Karaduman açıkladı
İbrahim Selim ile Bu Gece programına konuk olan ünlü şarkıcı Hadise'nin gündem olan 'sevmediğim şarkıcı' yorumuyla ilgili müzisyen Emrah Karaduman'dan açıklama geldi.
İbrahim Selim ile Bu Gece programına konuk olan Hadise, "Şu şarkı keşke benim olsaydı diyerek andığın bir şarkı var mı?" sorusuna "Var ama söylemeyeceğim çünkü alan şarkıcıyı hiç sevmiyorum" yanıtını vermişti.
Hadise'nin hangi şarkıcıdan bahsettiği uzun süre merak konusu oldu. Aranjör ve DJ Emrah Karaduman, Hadise'nin bahsettiği ismi açıkladı.
"HİÇBİRİ..."
Karaduman, X'teki bir kullanıcının o ismin Demet Akalın olabileceğine dair yaptığı yoruma şu cevabı verdi:
"Hiçbiri. Cevapsız Çınlama... İlk Hadise'ye gitti, şarkıya bayıldı fakat ortak proje çıkarmak istemedi. Aleyna'nın nasibiymiş. Tanısalar birbirlerini çok severler aslında da işte."
Etiketler: #Hadise #Emrah Karaduman #Aleyna Tilki
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