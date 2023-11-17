Hafta sonu hava nasıl olacak? Cumartesi ve pazar günü yağış var mı?18- 19 Kasım Türkiye hava durumu...

Yayınlanma: 17.11.2023 - 18:36

Güncelleme: 17.11.2023 - 18:36

Marmara bölgesine hafta sonu fırtına uyarısı yapılırken yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi. Bunun ardından İstanbul için bir uyarı da AKOM'dan geldi.Meteroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Marmara Bölgesi için fırtına uyarısı yapıp, dikkatli olunması yönünde çağrı yaptı.

HAFTA SONU İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?

İstanbul Valiliği’nden yapılan açıklamada kentte cumartesi günü sabah saatlerinden, pazar öğle saatlerine kadar çok kuvvetli sağanak yağışın etkili olacağının tahmin edildiği, buna sebeple vatandaşları su baskınlarına karşı tedbirli olmaları konusunda uyarıldı.

Meteoroloji, İstanbul ve çevre illerde hafta sonu rüzgarın fırtına şeklinde eseceğini bildirdi.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da yarın sabah saatlerinden itibaren rüzgarın kuzey ve kuzeybatı yönlerden fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Pazar sabahından itibaren de İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da yer yer fırtınanın etkili olması bekleniyor.

Ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

DİĞER İLLERDE HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, Bilecik için gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini belirterek, yuttaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından, Cumartesi günü Bilecik ve Bursa’da hissedilecek kuvvetli ve gök gürültü sağanak yağış beklenildiği belirtildi. Vatandaşlar, yarın sabah saatlerinden itibaren etkili olması beklenen yağış şiddetinin; sel, su baskınları, ulaşım aksaklıkları, yıldırım düşmesi gibi doğal afet olaylarına yol açabileceği yönünde uyarıldı. Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yayımlanan mesajda; yaşanabilecek olumsuzluklara karşı şiddetli yağış, sel ve yıldırımdan korunma yöntemlerinin yaşanacak olumsuzları en aza indirebileceği belirtildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Bolu, Düzce, Kastamonu, Karabük, Bartın ve Zonguldak çevrelerinde yarın öğleden sonra kuvvetli yağış, 150 metre üzeri rakımlı yerlerde ise karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı bekleniyor.

Kuvvetli yağışların pazar günü sabah saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.