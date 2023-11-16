Ardahan'da soğuk hava... Camlar dondu, bitkiler kırağı tuttu!

Ardahan'da soğuk hava etkili olurken; araç camları dondu, bitkilerde kırağı oluştu.

DHA
Yayınlanma: 16.11.2023 - 15:19
Abone Ol google-news

Ardahan genelinde soğuk hava etkili oldu. Sıcaklık sıfırın altında 5 dereceye kadar düştü.

Park halindeki araçların camları buz tuttu, bitkilerde kırağı oluştu.

Yurttaşlar, araçlarını soğuktan korumak için battaniye ile önlem aldı. 


Ardahan araç buz bitki soğuk soğuk hava

İlgili Haberler

La Nina ne demek? La Nina soğukları nedir? La Nina kışı Türkiye'ye gelecek mi? La Nina kışı ne zaman başlayacak?

La Nina ne demek? La Nina soğukları nedir? La Nina kışı Türkiye'ye gelecek mi? La Nina kışı ne zaman başlayacak?
Hava sıcaklığının eksi 6 dereceye düştüğü Kars'ta araçlar için battaniyeli önlem!

Hava sıcaklığının eksi 6 dereceye düştüğü Kars'ta araçlar için battaniyeli önlem!
Meteoroloji açıkladı: 16 Kasım 2023 hava durumu raporu... Bugün ve yarın hava nasıl olacak?

Meteoroloji açıkladı: 16 Kasım 2023 hava durumu raporu... Bugün ve yarın hava nasıl olacak?

En Çok Okunan Haberler