Ardahan'da soğuk hava... Camlar dondu, bitkiler kırağı tuttu!
Ardahan'da soğuk hava etkili olurken; araç camları dondu, bitkilerde kırağı oluştu.
Ardahan genelinde soğuk hava etkili oldu. Sıcaklık sıfırın altında 5 dereceye kadar düştü.
Park halindeki araçların camları buz tuttu, bitkilerde kırağı oluştu.
Yurttaşlar, araçlarını soğuktan korumak için battaniye ile önlem aldı.
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