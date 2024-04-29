Haftanın en çok izlenen dizileri belli oldu: Sevilen dizideki reyting düşüşü şaşırttı...

Yayınlanma: 29.04.2024 - 21:11

Güncelleme: 29.04.2024 - 21:11

Nisan ayının üçüncü haftasında prime timeda en çok izlenen yerli diziler belli oldu. Show TV'nin iddialı yapımı "Bahar", liderlik serisini sekizinci haftaya taşıyarak zirvedeki yerini korudu. Kanalın bir diğer dizisi olan "Kızılcık Şerbeti" ise bir puan düşüşe rağmen zirvenin en yakın takipçisi oldu. Now TV'nin sevilen yapımı "Kızıl Goncalar" ise yaklaşık bir puanlık düşüşle haftayı üçüncü sırada tamamladı.

ATV'nin dizisi "Ben Bu Cihana Sığmazam", Türkiye Kupası mücadelesi nedeniyle bir hafta ara verdi. Now TV'nin final yaparak ekranlara veda eden dizisi "Korkma Ben Yanındayım" ise yedi bölümde ortalama 2,64 reyting elde etti.

Cuma akşamları yayınlanan "Kızılcık Şerbeti", 1,44 puanlık bir düşüşle 10 reytinge geriledi. Günün diğer dizileri arasında "Ateş Kuşları", "Gaddar", "Kara Ağaç Destanı" ve "Yalı Çapkını"nda da düşüş gözlendi. Ancak, Şevket Çoruh'un Mesut rolüyle dönüş yaptığı "Arka Sokaklar", bir puanlık artışla haftanın en yüksek çıkışına imza attı.

Show TV, haftanın en çok izlenen iki dizisini yayımlayarak yaklaşık 37 reytingle tekrar zirveye yerleşti. Haftanın yedi günü ekranlarda olan "Survivor" ise TV8'de 34 reytingle zirvenin en yakın takipçisi oldu. Now TV ise 28 reytingle üçüncü sırada yer aldı.