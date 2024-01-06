Haka dansı nedir, nasıl yapılır? Haka dansı nasıl ortaya çıktı?

Yayınlanma: 06.01.2024 - 10:48

Güncelleme: 06.01.2024 - 10:48

Yeni Zelanda'nın en genç milletvekili Hana-Rawhiti Maipi-Clarke "köklerine ve yerli haklarına bağlılığını temsilen" mecliste haka dansı yaptı. Sosyal medyada çok konuşulan dansın ardından birçok yurttaş haka dansını araştırmaya başladı. Peki, Haka dansı nedir, nasıl yapılır? Haka dansı nerede yapılıyor?

HAKA DANSI NEDİR?

Haka dansı, özellikle Yeni Zelanda'nın Maori halkı tarafından icra edilen geleneksel bir savaş dansıdır. Haka, güç, tutku ve birlik mesajları içeren ritmik ve dramatik bir performanstır. Maorice bir kelime olan "haka", "dans etmek" veya "şarkı söylemek" anlamına gelir. Günümüzde, Yeni Zelanda'nın milli spor takımı olan All Blacks'in rugby maçlarında yaptıkları özel bir haka performansıyla da tanınır.

HAKA DANSI NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Efsaneye göre 1800'lerde Yeni Zelanda'daki Maori kabilesinin savaş şeflerinden Te Rauparaha rakip kabilelerden savaşçıların kendisini öldürmek için geldiğini öğrenince kaçmaya başladı. Bir çukura girerek saklandı. Çukurun başında kendisini vücudu kıllarla kaplı bir savaşçı liderin beklediğini gördü. Ancak bu kişi onu öldürmek yerine özgürlüğünü verince Rauparaha da çukurdan çıkarak günümüze kadar değişmeden gelen Haka dansının sözleriyle dans etmeye başladı. Aynı zamanda bu dansla kendisini öldürmek isteyen savaşçılardan intikam almak için de yemin etti. Şarkı, "saçlı adam" yani insafa gelen düşmanın gün ışığını yeniden sunması ve Te Rauparaha'nın çukurun derinliklerinden yukarıya doğru adım adım çıkarak güneşe kavuşmasıyla biter. Rauparaha daha sonra bu dansı tüm Maoriler'e öğretti ve girdikleri tüm çatışmalardan önce düşmanlarını korkutmak için kabile üyeleri Haka yapmaya başladı.

HAKA DANSI NASIL YAPILIR?

Haka dansının doğru bir şekilde icra edilmesi genellikle geleneksel ritüeller ve öğrenme süreçleri ile bağlantılıdır. Ancak, genel olarak aşağıdaki adımlarla Haka dansını öğrenmek ve icra etmek mümkündür: