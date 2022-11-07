Hakan Altun'un 'Hani Bekleyecektin' şarkısını yazdığı ünlü isim şaşırttı: Askerdeyken terk etmiş...

07 Kasım 2022 Pazartesi, 12:56

Özellikle aşk şarkılarıyla severek dinlenen ünlü şarkıcı Hakan Altun, 1998 yılında askere gitmiş ve o dönem birlikte olduğu kendisi gibi ünlü olan sevgilisiyle ayrılmıştı.

Altun askerdeyken kendisini terk eden sevgilisi için ‘Hani Bekleyecektin’ şarkısını kaleme aldı ve hayranları tarafından uzun yıllar severek dinlendi. O şarkının hikayesi ise duyanları üzdü.

17 GÜN SIRA BEKLEMİŞ

Hakan Altun, askerliğini Ankara Etimesgut'ta yaparken sevgilisiyle konuşmak için tam 17 gün sıra beklediğini söyledi. Ünlü şarkıcı, o günleri anlattı.

Altun, "O yıllarda tabii cep telefonu yoktu. Biz de ankesörlü telefonlarla konuşuyorduk. Tam 17 gün sonra sıra bana geldiğinde ailemden sonra sevgilimin sesini duymak istedim" dedi.

Ünlü şarkıcı şöyle devam etti:

"Ben askerlik dönüşü birlikte olacağımızı hayal ederken aldığım cevap karşısında kitlendim kaldım. Kız arkadaşım bana 'Şu an müsait değilim sonra arar mısın' dedi."

İCLAL AYDIN İÇİN YAZMIŞ

Şimdilerde Sibel Can ve Hüsnü Şenlendirici ile ‘Şarkılar Bizi Söyler’ programını sunan Altun, 90’lı yılların sonunda İclal Aydın ile aşk yaşıyordu. Hakan Altun, 1998 yılında askere gidince Aydın’ın kendisini terk etmesi üzerine ‘Hani Bekleyecektin’ şarkısını yazdı.

Altun, "Ben onun için 17 gün bekledim o bana 60 saniyesini ayırmadı. Bunun üzerine oturdum bir kenara, gözyaşları içerisinde "Hani bekleyecektin bir ömür boyu" şarkısını yazdım" diye konuştu.