Onur Şener'in kızıyla birlikte söylediği şarkının videosu ortaya çıktı: 'Dün yine seni gördüm, gözlerim doldu'
'İstek parçayı söylemediği' gerekçesiyle vahşice katledilen Onur Şener'in kızıyla birlikte söylediği 'Arkadaşım Eşek' şarkısı sosyal medyanın gündemine oturdu.
Ankara'da bir eğlence mekanında 3 kişi, istekte bulundukları parçayı bilmediği gerekçesiyle tartıştıkları müzisyen Onur Şener'e saldırdı. Aldığı darbelerle ağır yaralanan Şener hastanede yaşamını yitirdi.
Zanlılardan 3'ü tutuklanırken; şarkıcının öldürülmesine tepkiler ise giderek büyüyor.
Öte yandan Şener'in kızıyla birlikte söylediği Barış Manço'ya ait 'Arkadaşım Eşek' şarkısının videosu ortaya çıktı.
Sosyal medyanın gündemine oturan video, birçok kişi tarafından paylaşıldı.
İşte o video;
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