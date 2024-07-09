Hakan Sabancı'yla olan ilişkisi hakkında konuştu: 'En önemli şey saygı'

Yayınlanma: 09.07.2024 - 15:30

Güncelleme: 09.07.2024 - 15:30

Oyuncu Hande Erçel, son röportajında kendisi, ailesi ve Hakan Sabancı ile ilişkisi üzerine konuştu. Erçel, "Huzurlu ve üretken bir dönemdeyim. Yeniliklere heyecan duyduğum, akışta keyif aldığım, dingin ama aynı zamanda heyecanlı hissettiğim günlerdeyim" ifadelerini kullandı.

InStyle dergisine konuşan Erçel, ilişkide saygının çok önemli olduğunu vurguladı. Erçel, "İlişkiyi dengede tutan bence saygı. Birbirinin alanına ve önemsediklerine saygı göstermek bence her ilişkinin en önemli noktası" dedi.

Sakin bir yapısı olduğunu belirten oyuncu, "Genelde sakinimdir. Sakinliğini kaybettiğimde beni görmenizi pek istemem. Ancak o noktaya çok zor geldiğimi söyleyebilirim. Genelde kalbimi dinleyerek akılcı kararlar alırım. Kalbimin sesi çoğu zaman doğruya yönlendiriyor beni" diye konuştu.

'AİLE HER ŞEY DEMEK BENİM İÇİN'

Hayatındaki en önemli şeyin ailesi olduğunu ifade eden Hande Erçel, "Aile her şey demek benim için. Mavi’nin gelişiyle ablamla olan kız kardeşlik ilişkimiz başka bir boyut kazandı. Tarif edemediğim bir sevgi, kalbimi büyüttü" dedi.

Yeğeni Mavi’nin kendisiyle çok özel bir bağı olduğunu belirten oyuncu, "Ben de bu bağı daha da güçlendirmek için her anında yanında olmaya, onunla anılar biriktirmeye çalışıyorum" ifadelerini kullandı.