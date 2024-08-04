Hakan Yılmaz'ın babası son yolculuğuna uğurlandı

Yayınlanma: 04.08.2024 - 17:22

Güncelleme: 04.08.2024 - 17:22

Hakan Yılmaz'ın babası Nejdet Yılmaz, dün saat 06.00 sıralarında Yalıkavak Mahallesi'ndeki evinde organ yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdi. Necdet Yılmaz için bugün öğle namazına müteakip Yalıkavak Merkez Camisi'nde cenaze düzenlendi.

Cenazeye Hakan Yılmaz'ın yanı sıra; oyuncu Necmi Yapıcı, senarist - yönetmen Gani Müjde, Yılmaz ailesinin yakınları ile çok sayıda kişi katıldı. Cenaze namazı öncesi Yılmaz için helallik alındı. Kılınan namazın ardından Yılmaz'ın cenazesi, Sandıma Mezarlığı'na götürülüp, toprağa verildi.

Babasını kaybetmenin acısını yaşayan Hakan Yılmaz, "Babamız uzun süredir rahatsızdı, biraz yatağa bağımlıydı. Zaten bekliyorduk, çok acı çekmeden huzur içinde aramızdan ayrıldı. İnşallah, mekânı cennet olur. Ona huzur, bize hasret oldu. Haberi çekimdeyken aldım ve hemen buraya geldim" dedi.

Oyuncu Necmi Yapıcı ise "Necdet amcayı 25 yıldır tanıyorum. Çok sevdiğim bir ağabeydi, uzun zamandır rahatsızdı. Mekânı cennet olsun. Diyecek bir şey yok hayat böyle bir şey, yaşlılığa ya da gençliğe bakan bir şey değil" diye konuştu.

