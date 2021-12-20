Hakan Yılmaz'dan Hülya Avşar'a simitli gönderme
Hülya Avşar'ın ekonomik gelişmelerle ilgili "Gerekirse simit yiyeceğiz ve bu günleri atlatacağız" şeklindeki sözlerine oyuncu Hakan Yılmaz'dan dikkat çeken bir gönderme geldi.
Hülya Avşar'ın ekonomik gidişatla ilgili "Gerekirse simit yiyeceğiz ve bu günleri atlatacağız" şeklindeki sözlerine Oyuncu Hakan Yılmaz'dan esprili bir yanıt geldi.
Yılmaz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda simit yerken Hülya Avşar'ın "Sıkıldım" şarkısını kullandı.
Hülya Avşar açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı;
"Ekonomik krizin herkese ve her kesime mutlaka yansıması oluyor. Benim bildiğim bir tek şey var. Türkiye'de hatta şimdiki duruma göre dünyada eğer hayattaysan, mutlaka bu tür günleri, bu zamanları öngörüp biraz daha farklı yaşam çizmek lazım. Ayağımızı yorganımıza göre uzatmalıyız. 'Bu saatten sonra simit mi yiyeceğiz' falan. Gerekirse yenecek ama bu günler de biraz kolay atlatılacak. Biraz bizim bu işi bireysel halletmemiz gerekir diye düşünüyorum."
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