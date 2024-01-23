Hakkari'de görenler şaşkına uğradı: Baharın müjdecisiydi ocak ayında çiçek açtı

Baharın müjdecisi sardalya çiçeği kış mevsiminde açtı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.01.2024 - 10:27
Hakkari'de görenler şaşkına uğradı: Baharın müjdecisiydi ocak ayında çiçek açtı
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Hakkari'nin Derecik ilçesinde hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyrettiği bu günlerde baharın müjdecisi olarak bilinen sardalya çiçekleri kış mevsiminin ortasında açtı.

Baharın müjdecisi olarak bilinen ve genellikle Mart ve Nisan aylarında açan sardalya çiçekleri, bu yıl havanın mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi sebebiyle kışın ortasında çiçek açtı.

Bu yıl kış mevsimin sıcak geçtiğini ifade eden Yavuz Yılmaz, "Bugün temiz hava almak için dışarı çıktık. Hakkari ve diğer ilçelere kar altındayken Derecik'te bahar havası yaşıyoruz. Buraya geldik çiçekleri görünce şaşırdık. Bahar mevsiminde açılması gereken çiçekler Ocak ayında açılmış. Fotoğraf ve video çekerken büyük keyif aldık. Çok güzel ve temiz hava yaşıyoruz" dedi.


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