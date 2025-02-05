Halit Ergenç başrollü 'Kral Kaybederse' dizisinin yayın tarihi belli oldu!
Star TV'nin yeni dizisi "Kral Kaybederse" ilk bölümü ile ekranlardaki yerini almaya hazırlanıyor.
Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı romanından uyarlanan "Kral Kaybederse" dizisi Halit Ergenç ve Merve Dizdar, Aslıhan Gürbüz, Nilperi Şahinkaya gibi isimleri buluşturdu.
İLK BÖLÜME SAYILI GÜNLER KALDI...
"Kral Kaybederse" dizisi annesi tarafından kral gibi büyütülen narsist Kenan Baran'ın eşi Handan'ı bir gece kulübünde tanıştığı Fadi ile aldatmasıyla birlikte gelişen olayları anlatıyor.
Dizinin ilk bölümü 11 Şubat Salı günü ekranlardaki yerini alacak.
Etiketler: #Kral Kaybederse #Merve Dizdar #dizi #Halit Ergenç
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