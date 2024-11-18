Gülseren Budayıcıoğlu'dan yeni dizi: Halit Ergenç başrolde

Yayınlanma: 18.11.2024 - 17:54

Güncelleme: 18.11.2024 - 17:54

Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı eserinden uyarlanan ve Star TV'de izleyiciyle buluşacak olan Kral Kaybederse dizisi için çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Yapımını OGM Pictures'ın üstlendiği dizinin yönetmen koltuğunda Taylan Biraderler otururken, senaryosunu Ertan Kurtaran kaleme alıyor.

Başrollerini Halit Ergenç, Merve Dizdar ve Aslıhan Gürbüz'ün paylaşacağı dizinin kadrosuna son olarak Nalan Kuruçim ve Cenan Çamyurdu dahil oldu.

DİZİNİN KONUSU

Kral Kaybederse, annesi tarafından bir kral gibi yetiştirilen ve aşkta sorunlu bir geçmişe sahip olan Kenan’ın, bir mekanda garsonluk yapan Fadi ile sevgili olduktan sonra yaşadığı dönüşümü konu alıyor. Kenan, bu ilişkiyle hayatının alt üst olmasını ve her şeyini kaybettikten sonra kendi gerçekleriyle yüzleşmesini öğreniyor.

Kenan karakterine Halit Ergenç, Fadi karakterine Merve Dizdar, Kenan’ın eşi Handan karakterine ise Aslıhan Gürbüz hayat verecek.

28 Kasım’da sete çıkacak olan dizinin 2024'ün ilk aylarında yayınlanması planlanıyor.