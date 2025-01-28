'Yalan tanıklık' ile suçlanıyorlar: Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu'nun ifadeleri ortaya çıktı

Yayınlanma: 28.01.2025 - 14:22

Güncelleme: 28.01.2025 - 14:23

Gezi Parkı direnişinin 'planlayıcılarından' olduğu iddiasıyla menajer Ayşe Barım hakkında başlatılan soruşturma kapsamında tanık sıfatıyla ifadeleri alınan ve haklarında yalan tanıklıktan soruşturma başlatılan oyuncular Halit Ergenç ile Rıza Kocaoğlu'nun ifadesine ulaşıldı.

Oyuncu Halit Ergenç, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında tanık olarak alınan ifadesinde, Ayşe Barım'ı 2000'li yılların başından beri tanıdığını belirterek, "Barım ile tanışma sebebim o tarihlerde menajerlik firması aramam ve bu firma kapsamında meslek hayatıma devam etmek isteğimdir" dedi.

Barım ile iş ilişkisi kurduğundan beri hiç kopmadığını dile getiren Ergenç, "Kendisinin ajansı dahilinde meslek hayatıma bugüne kadar devam ettim ve halen devam ediyorum. Memet Ali Alabora isimli şahsı ise konservatuvarda okuduğum yıllardan tanırım. Herhangi bir samimiyetim yoktur. İş ortamları gereği gördüğümde merhabalaşmamız olmuştur" diye konuştu.

"TELKİNDE BULUNDUĞUNU, YÖNLENDİRDİĞİNİ HATIRLAMIYORUM"

Çiğdem Utku Mater ve Mehmet Osman Kavala'yı kamuoyundan tanıdığını ve bu kişilerle herhangi bir irtibatının olmadığını söyleyen Ergenç, "Ayşe Barım'ın bu şahıslarla irtibatını veya yakınlık derecesini bilmiyorum. Bu konuda bir kanaat sahibi değilim. Barım'ın, Gezi Parkı eylemlerinin başladığı süreçte irtibatlarına dair tam olarak bir kanaat sahibi değilim. Üzerinden zaman geçti. O günlerde ülkenin gündemi, kamuoyunca da bilindiği üzere Gezi Parkı olaylarıdır. Mutlaka olaylardan konuşmuşuzdur ancak bana olaylara katılmam yönünde telkinde bulunduğunu, yönlendirdiğini hatırlamıyorum" ifadelerini kullandı.

Barım ile irtibatının iş ilişkisiyle sınırlı olduğunu dile getiren Ergenç, "Sosyal ve özel hayatlarımız anlamında çok samimi değildik" dedi.

RIZA KOCAOĞLU'NUN TANIK İFADESİ

Oyuncu Rıza Kocaoğlu ise tanık olarak verdiği ifadesinde Ayşe Barım'ı 2008 yılından beri tanıdığını, şu anda Barım'a bağlı ID İletişim ile menajerlik bağlantısı olduğunu anlattı.

Kendisine sorulan iletişim kayıtlarının Barım ile arasında geçen görüşmeler olduğunu kaydeden Kocaoğlu, "Üzerinden uzun süre geçtiği için içeriğini hatırlamıyorum. Gezi Parkı'na çıkmamla ilgili bir görüşmem olduğunu hatırlamıyorum. Böyle bir şey olmadığından eminim, kendisinin böyle bir yönlendirmesi olmadı. Kendisiyle iş icabı ayda birkaç kez görüşmemiz olur" diye konuştu.

Osman Kavala ile hiçbir irtibatı ya da tanışıklığı olmadığını ifade eden Kocaoğlu, "Çiğdem Mater'i bilirim ancak bireysel tanışıklığım yoktur. Kavala ile Barım arasındaki görüşmeleri burada sizden duydum. Ne görüştüklerinden bilgim yoktur. Sanatçılar olarak ID İletişim kapsamında anlaşarak Gezi Parkı'na herhangi bir çıkışımız olmamıştır. Menajerlik kapsamında bana kimse yönlendirme yapamaz, kendi kararlarımı kendim alırım. Gezi Parkı'nda çıkan haberlerdeki kişi benim. Bireysel olarak gittiğimde yapılan haberlerin resimleridir." şeklinde konuştu.

Sosyal medyayı kullandığını belirten Kocaoğlu, "Occupygezi paylaşımıyla ilgili kimse bana herhangi bir bilgilendirme yapmadı. Benim de böyle bir paylaşımım olmadı. O dönem popüler bir hashtag diye biliyorum. Devin Özgün Çınar'ı oyuncu olması sebebiyle tanırım. O dönem sanatçılar olarak toplu bir hareketin içine girmedik, herhangi bir sosyal medya üzerinden grup da kurmadık. Bana tape içeriğinde bahsettiğiniz bildirinin içeriğini bilmiyorum. Memet Ali Alabora ve Devin Özgün Çınar ile sanat camiasından tanışırım ancak o dönemde de şimdi de telefon irtibatımız yoktur" ifadelerini kullandı.

Memet Ali Alabora, Mehmet Osman Kavala ve Çiğdem Utku Mater'in Ayşe Barım ile bir irtibatı olduğunu bilmediğini söyleyen Kocaoğlu, "Kavala ile Barım'ın görüşmesini burada öğrendim. O hususta da bir bilgim yoktur, ne konuştuklarını bilmiyorum. Barım'ın bize herhangi bir yönlendirmesi de olmadı" şeklinde ifade verdi.

SORUŞTURMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Taksim'deki Gezi Parkı odaklı olaylara iştirak ettiğine ilişkin yazılı ve görsel medyada çıkan iddialar üzerine hakkında soruşturma başlatılan Ayşe Barım, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüse yardım etme" suçundan tutuklanmıştı.

Soruşturmada, firari sanık Memet Ali Alabora'nın bir başka kişiyle yaptığı görüşmeye ilişkin tape içeriğinde, Gezi Parkı odaklı olaylarda sanatçılarla Gezi Parkı'nda bildiri yayınlanması konusunda fikir alışverişinin yapıldığı ve hayata geçirildiği tespitine yer verilmişti.

Barım'ın, Gezi Parkı davasının sanıklarından Osman Kavala, Çiğdem Utku Mater ve Memet Ali Alabora ile yoğun iletişiminin olduğu, menajerliğini yaptığı sanatçıları Gezi Parkı olaylarına katılmaları için yönlendirdiği, kendisinin de bu oyuncularla olaylara katıldığı belirtilmişti.

"YALAN TANIKLIK" SORUŞTURMASI

Öte yandan, soruşturma kapsamında oyuncular Halit Ergenç, Bergüzar Korel, Mehmet Günsür, Ceyda Düvenci, Nejat İşler, Rıza Kocaoğlu ve Nehir Erdoğan'ın "tanık" sıfatıyla ifadesi alınmıştı.

Ayşe Barım'ın tutuklanması talebiyle savcılığın nöbetçi hakimliğe gönderdiği sevk yazısında, Ergenç ve Kocaoğlu'nun, Alabora ile olaylar sürecinde irtibatları olduğu, birlikte eylem görüntüleri bulunmalarına rağmen irtibatlı olmadıklarına dair beyanda bulunmaları nedeniyle "yalan tanıklık" suçundan ayrıca soruşturma başlatıldığı belirtilmişti.

DİZİ VE SİNEMA SEKTÖRÜNDE TEKELLEŞME İDDİALARI

ID Danışmanlık Limited Şirketinin kurucusu ve ortağı olan, birçok ünlü oyuncunun menajerliğini de yapan Ayşe Barım, sektörde tekelleşmeye neden olduğu iddialarıyla da gündeme gelmiş, Barım'ın kendisine karşı çıkan oyuncuları piyasadan uzaklaştırdığı öne sürülmüştü.

Bu iddialara ilişkin de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca ayrıca soruşturma yürütülüyor.